Projetos incentivam cuidado com as contas entre estudantes

No Colégio Leonardo da Vinci, alunos do 6º ao 9º ano aprendem a ter consciência sobre as finanças - (crédito: Arquivo pessoal)

Enquanto não há regulamentação da educação financeira como matéria transversal nas escolas, projetos desenvolvidos fora das instituições de ensino ganharam espaço nas salas de aula. Um dos exemplos de iniciativa voltada para o tema e que rende frutos em diversos estados é o projeto Forme, idealizado pelo CEO Bruno Lewis, além dos diretores Filipe Augusto e Jacques Kondi Hamadani. O objetivo é transmitir materiais e formar professores nas escolas para desenvolver um senso sobre como funciona o mundo das finanças e sobre a importância de poupar desde cedo.

Kondi explica que a ideia nasceu durante a pandemia de covid-19. "Muitas pessoas tinham seus empregos, suas vidas seguindo normalmente e, quando chegou a pandemia, tudo mudou, e pessoas que trabalhavam durante 40 anos, 50 anos com uma certa estabilidade, de repente, não tinham uma reserva e não podiam trabalhar", disse o representante da empresa, que nasceu em São Paulo e, hoje, está presente em cerca de 350 escolas, com 25 mil alunos em todo o país.

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Os materiais didáticos são impressos e repassados para alunos e professores, que também contam com uma plataforma on-line para fazer as capacitações.

Bruno (E), Filipe e Jacques levam à frente o projeto Forme, que prepara materiais didáticos para professores e estudantes (foto: Forme Educa)

Uma das maiores dificuldades de projetos como o Forme, no entendo, é explicar para as escolas a importância de se propiciar um ensino sobre educação financeira.

Segundo Kondi, a divulgação é feita, por muitas vezes, no boca a boca presencial, ou por meio de influenciadores, que ajudam a levar a iniciativa para periferias e instituições que não têm muito acesso a conteúdos de qualidade.

"A gente tem um ouvido muito atento às necessidades das escolas, e a gente gosta de ajudá-las, para que cresçam junto com a gente. Não adianta a gente vender para a escola e achar que ela vai quebrar ou vai se manter em uma situação muito irregular", destaca o diretor de marketing do projeto.

Alunos dão dicas de como economizar energia (foto: Arquivo pessoal)

O ensino privado também possui modelos que podem ser replicados e aprimorados para as escolas públicas, considerando o nível socioeducacional e a realidade de cada local. No Colégio Leonardo da Vinci, na Asa Norte, a educação financeira foi inserida, de fato, como uma matéria transversal dentro do curso de matemática depois da pandemia, para os estudantes do 6º ao 9º ano.

A coordenadora do projeto é a professora Vanessa Lins, que orienta os estudantes em cada fase da educação financeira, a começar pelo 6º ano, quando os alunos participam de um projeto temático sobre a Black Friday. São aulas que têm o objetivo de ensinar o real valor dos presentes e dos desejo, e o quanto a família teria que economizar no mês para tornar aquele sonho real.

"Então, eles (alunos) saem se achando os 'bam-bam-bans' dos preços, e as famílias reagem muitíssimo bem a isso, porque aí começa uma conscientização se realmente existe necessidade de trocar certo objeto ou de adquirir um outro objeto. Muitas vezes, eles chegam à conclusão de que não vale a pena, de que vale a pena guardar o dinheiro", comenta a professora.

A professora Vanessa Lins é responsável por coordenar o projeto de educação financeira no Colégio Leonardo da Vinc (foto: Raphael Pati/CB/D.A Press)

Além dos conteúdos em sala de aula, a escola também conta com dois momentos voltados para a aplicação desses conhecimentos no ano: a semana da matemática, no primeiro semestre, e a semana da educação financeira, no segundo. "Trabalhar com adolescentes é desafiador, porque quando a gente fala de futuro, é uma coisa que não é palpável. A gente tem que estar o tempo inteiro mobilizando, fazendo todo um trabalho de sensibilização", destaca Lins.

Anos iniciais

Já no Colégio Sigma, a diretora da unidade da Asa Sul, Thaynara Paiva, explica que a escola já estuda inserir o tema na educação infantil e nos anos iniciais, para que a educação financeira possa ir além do material didático.

"É nessa fase que as crianças começam a desenvolver noções de escolha, espera, troca, organização e compreensão de necessidades e desejos. Ao longo da escolaridade, essas aprendizagens podem se tornar progressivamente mais complexas. O dinheiro deve ser compreendido como uma ferramenta e como uma consequência de escolhas, planejamento e trabalho — e não como um problema que determina a vida das pessoas", explica Paiva.

A riqueza, dizem os economistas, não se mede apenas pelo tanto que se possui, mas, principalmente, pela capacidade que a pessoa tem de planejar e fazer com que o dinheiro possa retornar e ser investido. No Brasil, onde a maior parte das famílias convive com endividamento, o conhecimento é um tesouro.





