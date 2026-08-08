Controle biológico: Guia da Embrapa ensina a identificar Trichogramma

Embrapa lança a 3ª edição revisada e ampliada do Guia de identificação de Trichogramma para o Brasil - (crédito: Reprodução/Embrapa)

A Embrapa lançou a edição revisada e ampliada do "Guia de identificação de Trichogramma para o Brasil", já disponível para download. A publicação é uma referência para estudantes, pesquisadores, técnicos e empresas que atuam na área de controle biológico de pragas.

O material foi elaborado pela pesquisadora da Embrapa Cerrados, Ranyse Querino, e pelo professor titular sênior da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), Roberto A. Zucchi. O guia apresenta dados sobre as espécies de Trichogramma registradas no Brasil, seus hospedeiros e as plantas associadas a eles.

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Segundo Querino, o objetivo é fornecer subsídios técnicos e práticos para a identificação correta do parasitoide, destacando sua importância em programas de controle biológico. A obra consolida mais de cinco décadas de estudos taxonômicos que contribuíram para o avanço da área.

Desde a primeira edição, em 2011, o guia tem sido utilizado em universidades, instituições de pesquisa e empresas no Brasil e em outros países da América do Sul. A expectativa é que a publicação estimule a formação de mais taxonomistas e técnicos especializados na identificação do inimigo natural.

O manual detalha as etapas do estudo taxonômico de Trichogramma, desde a preparação até a preservação dos espécimes. Além disso, define e ilustra os caracteres morfológicos usados para identificar as espécies.

Você sabe o que são Trichogramma?

As espécies de Trichogramma são vespas diminutas que atuam como parasitoides de ovos de outros insetos. Elas são amplamente utilizadas no mundo para o controle biológico de pragas, especialmente de lepidópteros.

A eficácia desses agentes biológicos faz com que estejam entre os parasitoides mais estudados em diversos países, incluindo o Brasil. Atualmente, várias espécies são produzidas comercialmente para uso em programas de manejo de pragas.

A taxonomia do gênero avançou, revelando grande diversidade. Das 46 espécies registradas na América do Sul, 30 ocorrem no Brasil, sendo 17 delas conhecidas exclusivamente no país. A identificação correta das espécies em sistemas agrícolas e florestais é uma etapa fundamental para o sucesso dos programas de controle biológico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.