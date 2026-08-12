Veja lista de doenças que garantem direitos previdenciários sem carência

O Ministério da Previdência Social ampliou a lista de doenças que garantem o direito a benefícios por incapacidade sem a necessidade de cumprir a carência mínima de 12 contribuições. A mudança foi oficializada pela Portaria Interministerial MPS/MS nº 15, publicada no Diário Oficial da União em 24 de julho.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com a nova regra, 18 enfermidades permitem o acesso ao benefício sem a exigência de carência. São elas:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
STF inicia análise de regra que mudou aposentadoria por doença sem cura
-
INSS faz mutirão de perícia médica neste fim de semana; veja locais
-
Nunca contribuiu ao INSS? Veja quem pode receber outro tipo de benefício
-
tuberculose ativa;
-
hanseníase;
-
transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental;
-
neoplasia maligna;
-
cegueira;
-
paralisia irreversível e incapacitante;
-
cardiopatia grave;
-
doença de Parkinson;
-
espondilite anquilosante;
-
nefropatia grave;
-
estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);
-
síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids);
-
contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada;
-
hepatopatia grave;
-
esclerose múltipla;
-
acidente vascular encefálico (agudo);
-
abdome agudo cirúrgico;
-
gestação de alto risco.
Para solicitar o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou permanente (antiga aposentadoria por invalidez) com base nessas doenças, o requerente precisa ter qualidade de segurado e a enfermidade deve estar diagnosticada há pelo menos 15 dias.
O pedido deve ser feito de forma on-line, por meio do aplicativo ou site Meu INSS, ou pela Central 135. O processo é o mesmo exigido para as demais doenças que necessitam de carência mínima.
A avaliação da incapacidade é realizada pela Perícia Médica Federal. No momento do requerimento, o segurado deve anexar documentos que comprovem sua condição de saúde, como atestados médicos e laudos. É fundamental que a documentação esteja legível e sem rasuras.
O atestado médico precisa conter a identificação do segurado, a data de emissão, o tempo estimado de afastamento, o diagnóstico ou código da Classificação Internacional de Doenças (CID), além da assinatura e identificação do profissional, com seu registro no conselho de classe.
A perícia médica presencial será exigida apenas em algumas situações previstas em lei.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.