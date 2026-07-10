INSS faz mutirão de perícia médica neste fim de semana; veja locais

Os segurados convocados foram informados por mensagem de SMS no celular cadastrado no momento do pedido do benefício - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza um mutirão de perícia médica neste sábado (11/7) e domingo (12/7) para atender 17,8 mil pessoas. A ação acontece em 47 localidades de 18 estados e no Distrito Federal.

As vagas do atendimento extra foram preenchidas por segurados que já tinham agendado a perícia e aguardavam atendimento. Durante a avaliação, um médico irá analisar o direito ao benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou à aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez).

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Os segurados convocados foram informados por mensagem de SMS no celular cadastrado no momento do pedido do benefício. Também é possível conferir a data agendada pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessando com a conta do portal Gov.br.

Dentro da plataforma, o interessado deve clicar em "Benefício por Incapacidade" para verificar a data, o local e o horário da avaliação. Caso o sistema esteja indisponível, a consulta pode ser feita pelo telefone 135, com ligação gratuita.

Perícia remota

O Ministério da Previdência Social (MPS) esclarece que a maior parte dos atendimentos do mutirão será feita por telemedicina, via internet. Essa modalidade remota é destinada a pessoas que moram em locais sem peritos ou onde o tempo de espera é muito alto.

As perícias conectadas serão usadas para avaliações iniciais de benefício por incapacidade temporária e em requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência, além das revisões desses benefícios.

Fila nacional

Atualmente, a fila de requerimentos para a perícia médica federal do INSS tem 391 mil pedidos. O número representa uma redução de 68% em relação a novembro do ano passado, quando a fila chegou a 1,2 milhão de requerimentos.

Segundo o INSS, em julho, o tempo médio de espera dos segurados entre o agendamento e a realização da perícia é de 20 dias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.