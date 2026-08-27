Brasil amplia comércio com Índia e retoma negociação sobre tarifaço dos EUA

O Brasil deu mais um passo para diversificar seus parceiros comerciais ao firmar, nesta quinta-feira (27/8), um memorando de entendimento com a Índia. O acordo foi assinado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pela Confederação das Indústrias Indianas e prevê ações para aproximar empresas e estimular negócios entre os dois países.
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A iniciativa ocorre em meio aos esforços do governo federal para reduzir os impactos das sobretaxas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Ao mesmo tempo em que busca novos mercados, o Brasil se prepara para retomar as negociações com o governo norte-americano.
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Na próxima segunda-feira (31), o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, terá uma reunião virtual com Jamieson Greer, representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR). O encontro também contará com a participação do chanceler Mauro Vieira.
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