Quem é a bilionária brasileira mais jovem do mundo, segundo a Forbes

A brasileira Amélie Voigt Trejes, 21 anos, é a bilionária mais jovem do mundo, segundo ranking divulgado pela revista Forbes nesta sexta-feira (28/8). Nascida em Florianópolis (SC), Amélie é herdeira e uma das maiores acionistas individuais da WEG, a maior fabricante de motores elétricos da América Latina. Ela desbancou o herdeiro da indústria farmacêutica alemã, Johannes von Baumbach no ranking de bilionário mais jovem. O patrimônio de Amélie é estimado em R$ 6,7 bilhões.

A empresa WEG foi cofundada pelo avô de Amélie, Werner Ricardo Voigt, juntamente com os bilionários Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus. A WEG, uma multinacional de capital aberto com fábricas em mais de dez países, tem uma receita anual de aproximadamente US$ 7 bilhões.

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Mulheres no ranking

O número de mulheres na lista da Forbes caiu neste ano. São 50 nomes, contra 60 no ano passado. As mulheres representam apenas 19,61% do total do ranking, com um patrimônio conjunto de R$ 329,17 bilhões. A mais rica segue sendo Vicky Sarfati Safra, grega naturalizada brasileira e viúva de Joseph Safra (1938-2020), com patrimônio somado ao de seus filhos. Com fortuna de R$ 130,6 bilhões, ela ocupa a 2ª posição geral, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

Entre as dez mulheres mais ricas do país, apenas a estreante Luana Lopes Lara, cofundadora da Kalshi, e Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, integram o grupo das self-made, ou seja, aquelas que construíram as próprias fortunas, em vez de herdá-las.