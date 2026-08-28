Quem são os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026, segundo a Forbes

Eduardo Saverin investiu o capital inicial para fundar o Facebook em 2004 e hoje atua no setor de capital de risco - (crédito: Divulgação/B Capital)

Eduardo Saverin, um dos criadores do Facebook, permanece pelo terceiro ano seguido no topo do ranking de brasileiros mais ricos elaborado pela Forbes. A edição nacional da lista foi divulgada nesta sexta-feira (28/8) e reúne 155 pessoas com patrimônio superior a R$ 1 bilhão.

Com uma fortuna calculada em R$ 162,9 bilhões, Saverin ocupa novamente a primeira colocação, à frente de Vicky Safra e Jorge Paulo Lemann. O empresário nasceu em São Paulo, vive em Singapura e conheceu Mark Zuckerberg durante o período em que estudava na Universidade Harvard.

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Saverin cursou economia na instituição norte-americana e participou da criação do Facebook em 2004. De acordo com o livro Milionários Acidentais, de Ben Mezrich, lançado em 2012, ele também colocou o capital inicial necessário para que o projeto começasse a operar. Atualmente, além de manter participação na Meta, companhia que controla o Facebook, o empresário atua no segmento de capital de risco, direcionando recursos para empresas consideradas promissoras.

A segunda colocação pertence a Vicky Safra, que aparece entre as mulheres mais ricas do país. Nascida na Grécia e posteriormente naturalizada brasileira, ela possui patrimônio estimado em R$ 130,6 bilhões. A fortuna está relacionada à participação no Banco Safra, herdada após a morte do marido, Joseph Safra, em 2020.

Jorge Paulo Lemann ocupa o terceiro lugar, com R$ 103,5 bilhões. O empresário é acionista de empresas como a AB InBev e a 3G Capital, e construiu a maior parte de seu patrimônio por meio de investimentos no mercado financeiro e em grandes companhias.

Lista reúne 155 bilionários



Esta é a 14ª edição do ranking brasileiro da Forbes. Juntos, os 155 integrantes identificados pela publicação acumulam R$ 1,86 trilhão.

A variação das fortunas também foi analisada pela revista. Mais da metade dos nomes da relação, 57,25%, aumentou o patrimônio ao longo do último ano. Em sentido contrário, 30,22% tiveram redução em suas fortunas, enquanto apenas um bilionário permaneceu com o mesmo patrimônio. A edição ainda acrescentou cinco nomes que passaram a integrar o grupo pela primeira vez.

Confira os dez primeiros nomes da lista:

Eduardo Saverin: 44 anos, empresa: Facebook; setor: Tecnologia; fortuna: R$ 162,9 bilhões Vicky Sarfati Safra: 74 anos; empresa: Banco Safra; setor: Finanças; fortuna: R$ 130,6 bilhões Jorge Paulo Lemann: 86 anos; empresa: 3G Capital/AB InBev; setor: Bebidas e Investimentos; fortuna: R$ 103,5 bilhões André Santos Esteves: 58 anos; empresa: BTG Pactual; setor: Finanças; fortuna: R$ 66,1 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles: 80 anos; empresa: Itaú Unibanco/CBMM); setor: Finanças/Mineração; fortuna: R$ 50,3 bilhões Pedro Moreira Salles: 65 anos; empresa: Itaú Unibanco; setor: Finanças; fortuna: R$ 46,6 bilhões Max Van Hoegaerden Herrmann Telles: 30 anos; empresa: 3G Capital/AB InBev; setor: Investimentos; fortuna: R$ 38,8 bilhões Miguel Krigsner: 76 anos; empresa: O Boticário; setor: Cosméticos; fortuna: R$ 35,7 bilhões Carlos Alberto da Veiga Sicupira: 77 anos; empresa: AB InBev/3G Capital; setor: Bebidas/Investimentos; fortuna: R$ 35,4 bilhões Ricardo Castellar de Faria: 51 anos; empresa: Granja Faria/global Eggs; setor: Produção de ovos; fortuna: R$ 35,1 bilhões