Planalto busca saída intermediária para carne brasileira após veto da UE

O governo brasileiro tenta construir uma saída intermediária para reduzir os efeitos da suspensão das importações de produtos de origem animal do Brasil pela União Europeia, que entra em vigor nesta quinta-feira (3/9).

Segundo fontes do Palácio do Planalto ouvidas pelo Correio, uma das alternativas em discussão é permitir que estabelecimentos específicos voltem a exportar carne bovina ao bloco desde que consigam comprovar o cumprimento das exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos durante a cadeia produtiva.

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A possibilidade é considerada uma alternativa caso o Brasil não consiga, de imediato, recuperar a autorização ampla para exportar carne bovina ao mercado europeu. Nesse cenário, frigoríficos capazes de comprovar individualmente a adequação às regras poderiam ser habilitados enquanto Brasília segue negociando uma solução definitiva com Bruxelas. A avaliação no governo é de que uma retomada parcial seria preferível à manutenção de uma restrição generalizada às exportações brasileiras.

A União Europeia retirou o Brasil da lista de países considerados aptos a exportar determinadas categorias de produtos de origem animal após afirmar que não recebeu garantias suficientes de que o país atenderia, até 3 de setembro, às novas exigências relacionadas ao uso de antimicrobianos.

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A medida alcança bovinos, equinos, aves, aquicultura, mel e tripas. Pelas regras europeias, os países exportadores precisam demonstrar, entre outros pontos, o cumprimento das restrições ao uso de antimicrobianos como promotores de crescimento.

Frango

Nas coxias, integrantes do Planalto reconhecem que dificilmente uma solução ampla seria alcançada antes da entrada em vigor da medida. Ainda assim, há uma avaliação de que existe disposição dos dois lados para evitar que o impasse se prolongue. Uma missão europeia está no Brasil para avaliar os controles adotados pelo país, movimento que, na leitura de fontes governistas, demonstra uma tentativa de encurtar o caminho para uma eventual retomada das exportações.

A expectativa é mais positiva em relação à carne de frango. Fontes do Planalto avaliam que existe possibilidade de uma solução ainda neste ano. Para a carne bovina, entretanto, a situação é considerada mais complexa, sobretudo porque as autoridades europeias cobram garantias que contemplem todo o ciclo de vida dos animais. A própria Comissão Europeia confirmou nesta semana que uma auditoria sobre aves e mel está em andamento no Brasil e deve ser concluída até o fim desta semana, embora o resultado não seja imediato.