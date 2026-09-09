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Novo leilão do Aeroporto de Brasília será em 17 de dezembro

Disputa pode mudar o controle do terminal e inclui outros dez aeroportos regionais na concessão

O preço estabelecido para a compra das ações é de R$ 628,8 milhões - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
O preço estabelecido para a compra das ações é de R$ 628,8 milhões - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O Aeroporto Internacional de Brasília será novamente leiloado em 17 de dezembro, às 15h. O edital foi autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira (8/9) e prevê a venda das ações da concessionária responsável pelo terminal.

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O novo leilão ocorre em meio à renegociação do contrato atual, administrado pela Inframerica desde 2012. Além de definir quem ficará à frente do aeroporto, o acordo prevê novos investimentos no terminal brasiliense e incorpora outros dez aeroportos regionais à concessão.

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O preço estabelecido para a compra das ações é de R$ 628,8 milhões. O valor será corrigido diariamente pela taxa CDI até o pagamento e repassado aos atuais acionistas de acordo com a participação de cada um. Caso haja mudança no controle, um comitê ficará responsável por acompanhar a transição.


Quem assumir a concessão também ficará responsável pela operação e por investimentos nos seguintes aeroportos:




  • Juína, Cáceres e Tangará da Serra, em Mato Grosso;




  • Alto Paraíso e São Miguel do Araguaia, em Goiás;




  • Bonito, Dourados e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul;




  • Ponta Grossa, no Paraná;




  • Barreiras, na Bahia.




A disputa também definirá o percentual que será pago ao poder público sobre a receita da concessão. Após mudanças feitas no edital, a contribuição variável mínima foi reduzida para 5,13%. O valor final da outorga dependerá das propostas apresentadas no leilão.


As regras passaram por consulta pública antes da publicação definitiva e receberam 142 manifestações. A partir delas, foram alterados pontos relacionados à compra das ações e à eventual troca de controle, além dos investimentos previstos para o aeroporto de Ponta Grossa (PR).


Como os dez aeroportos regionais estão em diferentes condições de infraestrutura, a concessionária terá primeiro de fazer um diagnóstico de cada terminal. A avaliação servirá de base para os investimentos e intervenções previstos no contrato.


Os interessados devem apresentar os documentos das 10 horas de 9 de dezembro de 2026 às 12 horas de 10 de dezembro.



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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 09/09/2026 20:09
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