Novo leilão do Aeroporto de Brasília será em 17 de dezembro

O preço estabelecido para a compra das ações é de R$ 628,8 milhões - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O Aeroporto Internacional de Brasília será novamente leiloado em 17 de dezembro, às 15h. O edital foi autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira (8/9) e prevê a venda das ações da concessionária responsável pelo terminal.

O novo leilão ocorre em meio à renegociação do contrato atual, administrado pela Inframerica desde 2012. Além de definir quem ficará à frente do aeroporto, o acordo prevê novos investimentos no terminal brasiliense e incorpora outros dez aeroportos regionais à concessão.

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O preço estabelecido para a compra das ações é de R$ 628,8 milhões. O valor será corrigido diariamente pela taxa CDI até o pagamento e repassado aos atuais acionistas de acordo com a participação de cada um. Caso haja mudança no controle, um comitê ficará responsável por acompanhar a transição.

Quem assumir a concessão também ficará responsável pela operação e por investimentos nos seguintes aeroportos:





Juína, Cáceres e Tangará da Serra, em Mato Grosso;







Alto Paraíso e São Miguel do Araguaia, em Goiás;







Bonito, Dourados e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul;







Ponta Grossa, no Paraná;







Barreiras, na Bahia.





A disputa também definirá o percentual que será pago ao poder público sobre a receita da concessão. Após mudanças feitas no edital, a contribuição variável mínima foi reduzida para 5,13%. O valor final da outorga dependerá das propostas apresentadas no leilão.

As regras passaram por consulta pública antes da publicação definitiva e receberam 142 manifestações. A partir delas, foram alterados pontos relacionados à compra das ações e à eventual troca de controle, além dos investimentos previstos para o aeroporto de Ponta Grossa (PR).

Como os dez aeroportos regionais estão em diferentes condições de infraestrutura, a concessionária terá primeiro de fazer um diagnóstico de cada terminal. A avaliação servirá de base para os investimentos e intervenções previstos no contrato.

Os interessados devem apresentar os documentos das 10 horas de 9 de dezembro de 2026 às 12 horas de 10 de dezembro.