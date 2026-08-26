Obra altera acesso ao Aeroporto de Brasília

Por Beatriz Ocké* - A via de acesso ao Aeroporto de Brasília será interditada, entre esta sexta-feira (28/8) e domingo (30/8), em razão de uma obra para a instalação de uma passarela. O serviço tem início às 22h de sexta-feira e se estende até as 18h de domingo. Durante o trabalho, haverá um desvio sinalizado para que os condutores possam acessar as áreas de embarque, desembarque e estacionamento do aeroporto.
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A passarela tem como objetivo ligar o terminal aéreo ao futuro shopping, que está sendo construído no sítio aeroportuário. A estrutura visa uma travessia mais segura e confortável para pedestres, além da integração entre os dois espaços. Além da sinalização temporária, agentes do Detran-DF também estarão presentes para auxiliar os motoristas durante todo o trajeto.
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Em nota, o Aeroporto de Brasília recomenda aos passageiros que redobrem a atenção à sinalização, respeitem os limites de velocidade e programem o deslocamento com antecedência durante o período da obra. Também esclarece que o bloqueio não provocará impacto nas operações aéreas do aeroporto.
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