Opep mantém previsões para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2026 e 2027

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão de aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+, em 2026, em 600 mil barris por dia (bpd), segundo relatório mensal divulgado nesta quinta-feira (10/10). De acordo com o cartel, as maiores contribuições devem vir de Brasil, Estados Unidos, Canadá e Argentina.
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Para 2027, a Opep também manteve a projeção de alta de 600 mil bpd na oferta de petróleo fora do grupo.
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Com isso, a organização estima que a produção total fora da Opep+ some 54,84 milhões de bpd em 2026 e 55,45 milhões de bpd em 2027.
No mesmo relatório, a Opep informou que a produção do cartel subiu 300 mil bpd em agosto ante julho, para uma média de 38,05 milhões de bpd, segundo fontes secundárias.
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