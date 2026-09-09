Valor do petróleo supera US$ 100 com aumento das tensões no Oriente Médio

O Brent acumula valorização de aproximadamente 25% desde o início de agosto - (crédito: Magnific)

O petróleo Brent atingiu a marca de US$ 100 por barril nesta quarta-feira (9/9), em meio ao aumento das tensões militares no Oriente Médio e à redução das expectativas de uma solução para o conflito na região. Às 9h50, no horário de Brasília, os contratos futuros do Brent subiam 2,83%, para US$ 100,69.

No mesmo horário, os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, avançavam 2,93%, cotados a US$ 95,77 por barril.

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O Brent acumula valorização de aproximadamente 25% desde o início de agosto. A alta ocorre em meio à retomada dos combates após seis meses de conflito e ao aumento da preocupação dos mercados com possíveis impactos sobre o fornecimento de petróleo.

A escalada militar ganhou força na terça-feira (8), quando forças Houthi, grupo apoiado pelo Irã e baseado no Iêmen, atacaram cidades na Arábia Saudita. Os Estados Unidos também realizaram ataques contra múltiplos petroleiros iranianos. Em resposta, o Irã atacou uma base militar norte-americana na Jordânia e realizou ações contra embarcações na região.