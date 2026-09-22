Hackers invadem sistema do BRB e desviam R$ 43 milhões

BRB informou que o caso está sendo apurado, mas que nenhum tribunal ficará no prejuízo -

Um ataque cibernético levou ao desvio de R$ 43 milhões que estavam em uma conta do Banco de Brasília (BRB). Os recursos estavam na plataforma BRBJUS e eram provenientes de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). A Corte baiana foi obrigada a manter o montante no BRB por uma determinação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota, o BRB informou que o caso está sendo apurado, mas que nenhum tribunal ficará no prejuízo.

De acordo com fontes do BRB, ouvidas pela reportagem sob a condição de anonimato, equipes de tecnologia estão trabalhando 24 horas por dia para tentar localizar os autores da invasão. A suspeita é de ataque político, pois os desvios miraram justamente valores de um contrato que estava judicializado no Supremo. Existe ainda a avaliação de que a investida criminosa pode ter tido origem no exterior, o que torna mais difícil localizar os responsáveis pelo ataque.



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O caso veio a público após comunicado do TJBA, informando sobre o incidente. "O Tribunal de Justiça da Bahia, reafirmando seu dever de transparência, informa que recebeu, pelos canais oficiais, relato de incidente de segurança envolvendo o BRBJUS, ferramenta tecnológica de propriedade do Banco Regional de Brasília (BRB) para a gestão de Depósitos Judiciais.”

“Notificado formalmente a prestar esclarecimentos, o BRB, em documento assinado por seu Presidente, Nelson Sousa, nesta data, reconheceu a existência de comportamento atípico do sistema. Na ocasião, o Banco informou que, ‘para a consolidação final do diagnóstico, faz-se necessária a conclusão das análises referentes à causa raiz definitiva, cronologia técnica detalhada, validação dos horários do evento, bem como aos mecanismos de acesso e correlação de evidências’”, informou o texto.

O TJ da Bahia também destacou que "os usuários envolvidos nos acessos não são administrados pelo TJBA, tratando-se de credenciais geridas pela própria instituição bancária". Procurado para comentar o caso, em nota, o BRB informou que "identificou uma indisponibilidade nos serviços relacionados ao BRBJUS" e que "não haverá prejuízo financeiro aos Tribunais, às contas judiciais ou aos respectivos beneficiários em decorrência do ocorrido".

Leia a nota do BRB na íntegra:

O BRB informa que identificou uma indisponibilidade nos serviços relacionados ao BRBJUS, tendo adotado tempestivamente as medidas necessárias, com imediata mobilização das equipes técnicas responsáveis.



Os serviços estão sendo restabelecidos de forma gradual e segura, com acompanhamento contínuo do ambiente até a plena normalização.



O Banco assegura que não haverá prejuízo financeiro aos Tribunais, às contas judiciais ou aos respectivos beneficiários em decorrência do ocorrido.



O BRB reafirma seu compromisso com a segurança, a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.

