Brasil busca negociar tarifas com os EUA em reunião do G20 nesta quarta

Os ministros Márcio Elias Rosa (Mdic) e Mauro Vieira (Relações Exteriores) se reuniram virtualmente com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, no dia 31 de agosto - (crédito: Divulgação/MRE)

O Brasil busca avançar nas negociações com os Estados Unidos para reverter as tarifas impostas a produtos brasileiros durante o encontro do G20 de Comércio, em Milwaukee, nesta quarta-feira (30/9). Os ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participam de reuniões com autoridades norte-americanas ao longo do evento.

A delegação brasileira pretende aproveitar a agenda para ampliar os contatos com os EUA, especialmente com Jamieson Greer, responsável pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), órgão que conduz a política tarifária do governo de Donald Trump.

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Greer será o anfitrião do encontro de hoje e presidirá uma reunião com todos os integrantes do G20. Uma reunião bilateral entre ele e Elias Rosa, no entanto, ainda não foi confirmada.



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Sobretaxa



Em julho, os Estados Unidos adotaram uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, após uma investigação conduzida com base na Seção 301 da legislação comercial americana. A apuração tratou de temas como pagamentos digitais e desmatamento.

Outra sobretaxa, de até 12,5%, foi justificada pelos Estados Unidos por supostas falhas brasileiras no controle da importação de produtos fabricados com trabalho forçado. Com as medidas, as tarifas sobre produtos brasileiros chegam a 37,5%.



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O diálogo entre os dois países foi retomado após uma conversa telefônica entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Trump, em 21 de agosto. Dez dias depois, representantes dos governos brasileiro norte-americano realizaram uma reunião virtual, seguida por contatos técnicos.