Pesquisa Indexa: Lula amplia vantagem, mas encara empate com Bolsonaro

Lula e Flávio Bolsonaro lideram as intenções de voto no primeiro turno, com uma diferença de cinco pontos, aponta pesquisa Indexa/Broadcast - (crédito: Ricardo Stuckert e Charles Vieira)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 39% das intenções de voto para o primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 34%. Os dados são da pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quarta-feira (30/9). Em relação ao levantamento anterior, de 15 de setembro, Lula oscilou um ponto para cima, e a distância entre os dois aumentou de quatro para cinco pontos.

Esta é a terceira sondagem da parceria entre o Estadão/Broadcast e a Indexa Pesquisas. Outros candidatos aparecem com percentuais menores. O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 6% para 4%, empatado com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que manteve 4%. O influenciador Renan Santos (Missão) tem 3%, e o ex-governador Romeu Zema (Novo), 1%.

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A pesquisa ouviu 2 mil eleitores por telefone entre 27 e 29 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o BR-00698/2026.

Empate técnico no 2º turno

Em uma simulação de segundo turno, Lula tem 43% contra 42% de Flávio Bolsonaro, configurando um empate técnico dentro da margem de erro. Os dois candidatos mantiveram os mesmos índices da rodada anterior. A diferença de apenas um ponto percentual é a menor registrada na série histórica do instituto, iniciada em maio.

Lula também aparece numericamente à frente em outros cenários, mas em empate técnico com Ronaldo Caiado (43% a 40%) e com Augusto Cury (41% a 39%). Contra Romeu Zema, o placar é de 43% a 36%, e diante de Renan Santos, o presidente marca 44% contra 38%.

No recorte por gênero, Lula lidera entre as mulheres por 45% a 40%. Já entre os homens, Flávio Bolsonaro tem a preferência, com 44% ante 39% do presidente. Entre os católicos, Lula vence por 46% a 38%, mas entre os evangélicos, o senador tem 52% contra 32% do petista.

Rejeição e temores do eleitorado

Flávio Bolsonaro lidera a rejeição, com 51% dos eleitores afirmando que jamais votariam nele. O presidente Lula aparece em segundo, com 50% de rejeição. O potencial de voto, que soma os eleitores que votariam com certeza e os que poderiam votar, é de 48% para Lula e 47% para Flávio Bolsonaro.

A pesquisa também mediu os principais receios dos eleitores. Para 40%, o maior temor é um novo mandato de Lula, enquanto 39% citaram a volta da família Bolsonaro ao poder. Questionados se Lula merece mais quatro anos de mandato, 54% responderam que não, e 40% disseram que sim.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.