Receita começa a notificar 498 mil contribuintes na malha fina

Quem identifica um erro pode corrigir a declaração pela internet, sem precisar ir a uma unidade de atendimento - (crédito: EdiCase)

A Receita Federal começou a notificar os contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda 2026. Ao todo, 498.487 pessoas com pendências na declaração receberão os avisos, que serão enviados em lotes semanais até o dia 20 de outubro.

O objetivo é estimular a regularização voluntária antes de uma intimação ou notificação oficial do Fisco. Quem identifica um erro pode corrigir a declaração pela internet, sem precisar ir a uma unidade de atendimento. A medida evita multas e agiliza o recebimento de uma eventual restituição.

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Como consultar a situação da sua declaração

Para saber se há alguma pendência, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda, disponível no site da Receita Federal ou no aplicativo para celulares. O acesso exige uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Dentro da plataforma, procure pela sua declaração. Se ela estiver retida, aparecerá com o status “Com Pendência”. O sistema também informa o motivo do problema e apresenta as orientações necessárias para resolver a situação.

O que fazer para corrigir

Após identificar a pendência, o primeiro passo é conferir se os valores informados estão corretos e se você possui os documentos que comprovem as informações prestadas. Se encontrar um erro ou a falta de algum dado, a solução é enviar uma declaração retificadora.

Esse procedimento deve ser feito antes que a Receita Federal envie uma notificação formal. Caso sua declaração esteja correta e você tenha toda a documentação comprobatória, a orientação é não fazer nenhuma alteração. Nesse cenário, apenas guarde os documentos e aguarde um possível contato do Fisco.

Erros que levam à malha fina

A Receita Federal listou os principais motivos que podem reter uma declaração. Confira os mais comuns:

Omissão de rendimentos recebidos durante o ano, mesmo que pontuais;

Não incluir rendimentos recebidos por dependentes;

Deixar de informar todos os rendimentos de aposentadoria quando há mais de uma fonte pagadora;

Informar despesas médicas com o ano errado ou com valor diferente do que foi pago;

Declarar gastos com saúde que não são dedutíveis, como despesas com acompanhantes;

Informar um plano de previdência VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) como despesa dedutível, o que não é permitido.

Essa ação faz parte do Projeto Cartas 2026, que busca dar ao contribuinte a chance de se regularizar de forma espontânea. Mesmo sem receber uma correspondência, é fundamental verificar a situação da sua declaração diretamente no portal Meu Imposto de Renda.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



