Receita abre consulta ao 3º lote de restituição hoje; veja o que fazer

Receita abre consulta ao 3º lote de restituição nesta sexta; veja o que fazer - (crédito: EBC)

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (24/7) a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2026. Serão pagos R$4,61 bilhões para 2,74 milhões de contribuintes. Os valores serão depositados em 31 de julho.

O continente pode verificar se vai receber neste lote por meio da pagina da Receita na internet. Basta clicar na opção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consulta restituição”.

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A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.

A Receita Federal disponibiliza, também, aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita informações sobre liberação das restituições e a situação cadastral.

Em nota oficial, o Fisco afirma que "assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte". Assim, vale destacar que as rotinas de segurança da Receita impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino.

"Para não haver prejuízo ao contribuinte, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade", afirma a nota

Ao realizar a consulta, o contribuinte também poderá saber se há alguma pendência em sua declaração que impeça o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada 'malha fina’. Para saber a situação , o trabalhador deve acessar o e-CAC da Receita Federal na internet. O acesso se dá por uso da conta gov.br, nos viveis prata ou outro; o contribuinte deve procurar por “declarações e demonstrativos “.

Nesse processo, o Fisco informará se a declaração foi processada e está em situação regular ou se há pendências, a malha fina. No caso de haver pendência, isso quer dizer que a declaração caiu na malha fina do leão, ou seja, foi retida por conta de divergências de dados com aqueles que o Fisco possui sobre o contribuinte.

Nesse caso, a inconsistência pode ser resultado de uma informação errada informada pelo próprio contribuinte, pela empresa na qual trabalha (fonte pagadora) ou até mesmo terceiros (prestadores de serviços).

Ao entrar no Centro Virtual de Atendimento, a Receita Federal informará qual a divergência na declaração retida em malha fina, e como resolver o problema.