Brasília recebe principal evento sobre sustentabilidade espacial

O uso do espaço para fins comerciais e estratégicos requer, cada vez mais, o cuidado com a sustentabilidade. Atualmente, há cerca de 20 mil satélites ativos em órbita, fora os milhares de equipamentos já inativos e danificados, que viraram lixo espacial. Estima-se que a constelação pode chegar a quase 100 mil unidades até 2030.

Brasília sedia, hoje (4/11) e amanhã (5), pela primeira vez na América Latina, a 8ª Cúpula Sobre Sustentabilidade Espacial, um dos principais fóruns mundiais sobre o uso sustentável do espaço. O evento ocorre no hotel Royal Tulip.

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A Cúpula reúne autoridades como o presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Marco Antonio Chamon, o comandante do Comando de Atividades Espaciais (Coes) da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Sergio Barros de Oliveira, além dos deputados federais André Figueiredo (PDT-CE), presidente da Frente Parlamentar Mista do Programa Espacial Brasieiro, e Pedro Lucas Fernandes (União-MA). Também estão presentes o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Peter Martinez, diretor-executivo da Secure World Foundation (SWF), organização que realiza o evento.

“É mais ou menos a mesma coisa que temos na sustentabilidade na Terra. Você precisa preservar os recursos que existem para continuar utilizando eles. A ideia não é parar de usar os recursos da Terra, mas usá-los de forma mais racional e inteligente”, disse Chamon ao Correio.

Cooperação

Durante a manhã, a discussão girou em torno da importância da cooperação entre os países da América Latina e do Caribe para a exploração espacial, mas também para a defesa da região. Por exemplo, contra ataques que possam prejudicar o funcionamento de satélites.

Também serão abordados, na Cúpula, questões como a criação de políticas públicas sobre o uso do espaço, países que possuem localização privilegiada para a exploração, como perto da linha do Equador, e o gerenciamento do tráfego espacial.