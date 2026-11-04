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Brasília recebe principal evento sobre sustentabilidade espacial

Cúpula sobre sustentabilidade espacial acontece pela primeira vez na América Latina, e reúne autoridades brasileiras, estrangeiras e representantes de agências espaciais

A 8ª Cúpula sobre Sustentabilidade Espacial acontece hoje (4) e amanhã (5) - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)
A 8ª Cúpula sobre Sustentabilidade Espacial acontece hoje (4) e amanhã (5) - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)

O uso do espaço para fins comerciais e estratégicos requer, cada vez mais, o cuidado com a sustentabilidade. Atualmente, há cerca de 20 mil satélites ativos em órbita, fora os milhares de equipamentos já inativos e danificados, que viraram lixo espacial. Estima-se que a constelação pode chegar a quase 100 mil unidades até 2030.

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Brasília sedia, hoje (4/11) e amanhã (5), pela primeira vez na América Latina, a 8ª Cúpula Sobre Sustentabilidade Espacial, um dos principais fóruns mundiais sobre o uso sustentável do espaço. O evento ocorre no hotel Royal Tulip.

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A Cúpula reúne autoridades como o presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Marco Antonio Chamon, o comandante do Comando de Atividades Espaciais (Coes) da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Sergio Barros de Oliveira, além dos deputados federais André Figueiredo (PDT-CE), presidente da Frente Parlamentar Mista do Programa Espacial Brasieiro, e Pedro Lucas Fernandes (União-MA). Também estão presentes o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Peter Martinez, diretor-executivo da Secure World Foundation (SWF), organização que realiza o evento.


“É mais ou menos a mesma coisa que temos na sustentabilidade na Terra. Você precisa preservar os recursos que existem para continuar utilizando eles. A ideia não é parar de usar os recursos da Terra, mas usá-los de forma mais racional e inteligente”, disse Chamon ao Correio.



Cooperação


Durante a manhã, a discussão girou em torno da importância da cooperação entre os países da América Latina e do Caribe para a exploração espacial, mas também para a defesa da região. Por exemplo, contra ataques que possam prejudicar o funcionamento de satélites.


Também serão abordados, na Cúpula, questões como a criação de políticas públicas sobre o uso do espaço, países que possuem localização privilegiada para a exploração, como perto da linha do Equador, e o gerenciamento do tráfego espacial.



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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 04/11/2026 12:25
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