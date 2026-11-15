Piauí ganha destaque em feira tecnológica com investidores globais 

Lisboa — Enquanto o Centro-Oeste do país ganha o mundo pelo agronegócio que, apesar da elevada produtividade, tem baixo valor agregado, o Nordeste vem despontando com o avanço da tecnologia e energias renováveis. E, nesse sentido, o estado do Piauí vem ganhando destaque, tanto que foi um dos poucos estados brasileiros presentes com estande próprio no Web Summit 2026, realizado na capital portuguesa entre os dias 9 e 12. Representantes da unidade federativa ouvidos pelo Correio fizeram um balanço positivo da participação no evento e contam que os avanços em tecnologia e inovação estão atraindo investimentos para o estado.

O governo do Piauí levou para a capital portuguesa, de forma independente, 30 startups — o mesmo número do ano passado. Os custos para a exposição foram realizados em parceria com o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) do Piauí, de acordo com o diretor comercial Investe Piauí para os mercados europeus, Daniel Martins. Ele contou que essas empresas não vieram juntas com as 314 levadas ao Web Summit pelo Sebrae Nacional e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil).

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Daniel Munhoz, vice-presidente da Investe Piauí, por sua vez, contou que, além do avanço das startups, a atração de investimentos estrangeiros para o estado é uma das estratégias voltadas para internacionalização da unidade federativa implementadas pelo governador reeleito Rafael Fonteles (PT), e que já vem dando resultados. "Estamos conseguindo atrair investimentos importantes, em várias áreas", destacou. Ele citou como exemplo o acordo do governo do estado com a rede de hotéis portuguesa Vila Galé, que pretende instalar dois hoteis no litoral piauiense.

"Estamos encaminhando as documentações, e eles devem iniciar as obras no próximo ano e, quem sabe, inaugurar os empreendimentos em 2028", disse. De acordo com Munhoz, esse empreendimento é resultado da divulgação do estado na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), feira de turismo que ocorre anualmente na capital portuguesa, no início do ano. "Estamos colhendo os resultados, e existem mais de 120 projetos que a agência vem tocando nos últimos três anos e que representam R$ 44 bilhões de investimentos nesse período", destacou ele, citando áreas como turismo, energia renovável e biocombustíveis.

*A jornalista viajou a convite do Web Summit

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