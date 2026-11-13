Embrapa recebe diplomatas e impulsiona cooperação agrícola na região

Comitiva do Grulac visita Embrapa Cerrados em busca de cooperação técnica e desenvolvimento sustentável na agropecuária - (crédito: Juliana Caldas/Embrapa)

Representantes diplomáticos e embaixadores do Grupo da América Latina e Caribe (Grulac) visitaram a Embrapa Cerrados, em Planaltina, na quarta-feira (11/11). A comitiva reuniu integrantes de México, Panamá, Equador, Argentina, Paraguai, Chile, Trinidad e Tobago, Haiti e El Salvador para identificar oportunidades de cooperação técnica em pesquisa agropecuária, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável.

A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, participou do encontro e ressaltou que a transformação da agricultura brasileira foi sustentada por três pilares: investimentos em ciência e tecnologia, capacitação de pesquisadores e políticas públicas. Massruhá explicou que os desafios atuais demandam uma produção sustentável, regenerativa e preditiva.

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A gestora detalhou parcerias desenvolvidas com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), citando o hub de inovação regional, o Radar Agtech e o programa Ater Mais Digital. Também mencionou o projeto SEMEAR Digital, voltado à inclusão de pequenos produtores, e a atuação no Programa Cooperativo para o Desenvolvimento Tecnológico Agroalimentar e Agroindustrial do Cone Sul (Procisur).

Tecnologias sustentáveis e biologia do solo

O pesquisador Fábio Bueno explicou os avanços na Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN), linha de pesquisa iniciada nos anos 1970. O trabalho selecionou bactérias adaptadas que fornecem nitrogênio à soja e eliminam adubos nitrogenados químicos, baseando-se em quatro estirpes que geram economia de bilhões de dólares ao país.

Bueno também expôs a Bioanálise de Solo (BioAS), lançada em 2020. A tecnologia afere a saúde do solo com bioindicadores que complementam análises físicas e químicas tradicionais, auxiliando na identificação de recuperação ou degradação da terra.

Sistemas integrados de produção

Na estação experimental de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), os pesquisadores Lourival Vilela e Roberto Guimarães Júnior apresentaram o histórico dos experimentos iniciados em 1991. A metodologia permite alternar lavouras de grãos e forrageiras na mesma gleba, elevando a ciclagem de nutrientes e a qualidade do solo sem demandar abertura de novas áreas.

O embaixador do Panamá, Flávio Altamirano, liderou o grupo e apoiou o intercâmbio entre os países. “Nosso trabalho é fazer com que a comunidade científica se aproxime mais. Estou levando informações muito interessantes, que vão certamente nos servir”, afirmou Altamirano, lembrando que o Panamá já tem cientistas formados no Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.