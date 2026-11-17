Segundo Carney, o valor será pago ao longo de quatro anos. Ele conversou com o presidente Lula às margens da Asean, no domingo (15/11) - (crédito: Dave Chan / AFP)

O governo federal celebrou, nesta terça-feira (17/11), o investimento de US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões, na cotação atual) anunciado pelo Canadá ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

O aporte foi oficializado no domingo (15), durante reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, às margens da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), nas Filipinas.



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Em nota assinada pelo Itamaraty e pelos ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente, o governo brasileiro afirmou que o fundo já possui US$ 8,3 bilhões em investimentos anunciados por países e entidades privadas. A meta é chegar a US$ 10 bilhões até o final deste ano.

"O TFFF busca estabelecer fonte estável e duradoura de financiamento para a conservação das florestas tropicais, por meio de um mecanismo financeiro inovador que combina aportes soberanos e capital privado", diz o texto.

De acordo com o governo canadense, o aporte faz parte de um compromisso para investir cerca de US$ 9 bilhões para financiar medidas climáticas para países em desenvolvimento até 2031. O valor anunciado para o TFFF será pago ao longo de quatro anos.

Investimento e retorno

O fundo, lançado pelo Brasil durante a COP 30, em Belém, no ano passado, prevê um novo modelo de financiamento climático e promete retorno para quem investir. Além disso, os países que possuem florestas tropicais e aderirem à iniciativa serão premiados com pagamentos fixos por ações de conservação.

Ao todo, o TFF pretende juntar US$ 125 bilhões, sendo US$ 25 bilhões de países e US$ 100 bilhões da iniciativa privada.