O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reafirmou nesta terça-feira (17/11) o compromisso do governo federal com o cumprimento das metas de superavit primário previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, sobre a reforma tributária, o ministro defendeu a busca pelo equilíbrio das contas públicas e afirmou que o resultado deve ser alcançado de forma gradual.
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“Eu reitero esse compromisso que é meu, foi do ex-ministro Fernando Haddad, é do governo Lula e seguirá sendo o compromisso de atingir os superavits primários previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, declarou.
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Durigan afirmou que o governo recebeu um orçamento com previsão de deficit primário de R$ 189 bilhões e trabalha para entregar um pequeno superavit. O ministro reconheceu que o resultado não atende às expectativas do mercado financeiro, mas defendeu que o ajuste seja construído por meio de medidas discutidas democraticamente.
“O mercado financeiro acha suficiente? Não acha, mas é o superavit construído na democracia à luz do dia, enfrentando os privilégios, fazendo os cortes de gasto primário necessários. E é esse o único caminho que o país tem pela frente para organizar as contas com justiça, democracia e transparência”, afirmou.
O ministro acrescentou que a condução da política fiscal deve buscar resultados melhores para o país com disciplina. “De modo que a gente persiga com disciplina fiscal os melhores resultados pro país”, disse.
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