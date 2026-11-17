Ministro declarou que a condução da política fiscal deve buscar resultados melhores para o país com disciplina - (crédito: Gustavo Moreno/STF.)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reafirmou nesta terça-feira (17/11) o compromisso do governo federal com o cumprimento das metas de superavit primário previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, sobre a reforma tributária, o ministro defendeu a busca pelo equilíbrio das contas públicas e afirmou que o resultado deve ser alcançado de forma gradual.

“Eu reitero esse compromisso que é meu, foi do ex-ministro Fernando Haddad, é do governo Lula e seguirá sendo o compromisso de atingir os superavits primários previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durigan afirmou que o governo recebeu um orçamento com previsão de deficit primário de R$ 189 bilhões e trabalha para entregar um pequeno superavit. O ministro reconheceu que o resultado não atende às expectativas do mercado financeiro, mas defendeu que o ajuste seja construído por meio de medidas discutidas democraticamente.

“O mercado financeiro acha suficiente? Não acha, mas é o superavit construído na democracia à luz do dia, enfrentando os privilégios, fazendo os cortes de gasto primário necessários. E é esse o único caminho que o país tem pela frente para organizar as contas com justiça, democracia e transparência”, afirmou.

O ministro acrescentou que a condução da política fiscal deve buscar resultados melhores para o país com disciplina. “De modo que a gente persiga com disciplina fiscal os melhores resultados pro país”, disse.