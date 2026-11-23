O Ministério da Fazenda reduziu a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 de 2,0% para 1,9%. A estimativa para o ano que vem caiu de 2,3% para 1,8%. As informações constam do Boletim Macrofiscal de novembro, publicado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) nesta segunda-feira, 23.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As projeções da SPE continuam acima das medianas do último relatório Focus, publicado no período da manhã, que indicam crescimento de 1,70% para o PIB em 2026 e de 1,00% em 2027.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na comparação interanual, a projeção da SPE para o terceiro trimestre de 2026 caiu de 1,8% para 1,6%. A revisão foi concentrada na indústria e na agropecuária, segundo o boletim.
As projeções para o crescimento da indústria e dos serviços em 2026 também foram revisadas para baixo, de 1,7% para 1,4% e de 1,8% para 1,7%, respectivamente. Por outro lado, a estimativa para a agropecuária no ano aumentou, de 2,8% para 3,1%.
"O mercado de trabalho resiliente, o reajuste do Bolsa Família e a proibição das bets dão alguma sustentação ao consumo no fim do ano", afirma a SPE. Já em 2027, de acordo com a pasta, a revisão reflete juros e custo do crédito elevados por mais tempo, a menor contribuição da agropecuária e o menor carrego estatístico.
Para 2028 a 2030, ainda segundo a secretaria, o crescimento projetado para o PIB fica entre 2,5% e 2,6% ao ano. A estimativa para 2028 e 2029 é superior à do mercado. No boletim Focus publicado na manhã desta segunda-feira, as medianas indicavam alta de 1,71% para o PIB em 2028 e 2,00% em 2029.