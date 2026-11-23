Durigan: "Temos a janela certa para atrair capital e mostrar ao mundo que o Brasil é o lugar certo para investir" - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu que o governo faça um esforço para encaminhar nas próximas duas semanas as indicações ao Banco Central (BC), ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Segundo ele, além dos nomes indicados, o governo e o Congresso deverão avançar nas medidas fiscais e na votação do Orçamento de 2027, além da definição da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) pelo Senado Federal.

"Nas próximas duas semanas, a gente deve ter o encaminhamento ao Congresso de todos os temas que agora, já pela escassez do tempo, não devem ser muitos, mas, por exemplo, os nomes, seja o Banco Central, mas também outros importantes para mim, como CVM, como Cade", disse ele em participação remota na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision, em São Paulo.

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O ministro destacou que deve ser considerado que, em vários desses órgãos, há lacunas já há algum tempo.

Durigan também ressaltou que fará essa recomendação ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive para que a agenda fiscal dê ao Congresso condições para votar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano.

"Eu diria que nas próximas duas semanas o tema fiscal, as indicações e, dentro do tema fiscal, a alíquota da CBS estarão resolvidas. Evidentemente, com isso não estou dizendo que nós vamos ter todas as questões endereçadas ou todos os problemas resolvidos, mesmo as nomeações, até porque tem nomeação para o Supremo, nomeação para uma série de agências reguladoras", disse ele. "O que eu gostaria de reforçar é que o papel do Ministério da Fazenda deverá seguir sendo melhorar o fiscal no dia a dia. O que foi esse nosso papel aqui desde o início, a gente deve seguir nessa mesma toada, garantir que a gente tenha uma boa execução orçamentária, com sinalizações quanto antes, com mais previsibilidade possível", sustentou.

Desafios para 2027

Sobre os desafios postos para 2027, o titular da Fazenda citou o desafio externo, em razão do conflito no Oriente Médio, e o desafio interno da governabilidade no governo Lula 4.

"Talvez o resultado das eleições dos Estados Unidos possa ter algum impacto, ainda que possa ter o impacto de dificultar mais o fim da guerra, então eu diria que o risco da guerra, em especial no preço de combustível, é um risco externo que eu vejo com muita preocupação para o ano que vem", analisou Durigan.

E acrescentou: "E domesticamente, eu acho que nós temos o tema da governabilidade para o ano que vem, seja em relação ao Supremo, seja em relação ao Congresso, seja nessa articulação do governo federal com o Congresso, para que a gente siga nessa boa trajetória de entregar resultados fiscais recorrentes, sem pauta-bomba do Congresso, sem que também o governo apresente novas políticas ou novos programas que tenham dificuldade de serem incorporados no Orçamento."