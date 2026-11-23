Para os acionistas com papéis negociados na B3, a data-base para ter direito ao provento será 7 de dezembro de 2026 - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de remuneração extraordinária aos acionistas no valor de R$ 15,60 bilhões. Segundo a companhia, o montante equivale a R$ 1,21035949 por ação ordinária e preferencial em circulação e será pago em parcela única, integralmente na forma de dividendos intercalares.

Para os acionistas com papéis negociados na B3, a data-base para ter direito ao provento será 7 de dezembro de 2026, e as ações passarão a ser negociadas ex-direitos a partir de 8 de dezembro de 2026. O pagamento está previsto para 23 de dezembro de 2026.

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De acordo com o fato relevante publicado na CVM, a distribuição está alinhada à Política de Remuneração aos Acionistas vigente, que prevê a possibilidade de pagamento de remuneração extraordinária desde que a medida seja compatível com a manutenção da sustentabilidade financeira da empresa.

A companhia também informou que o montante pago será descontado da remuneração aos acionistas que vier a ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2027, referente ao exercício de 2026. Para fins desse desconto, o valor será reajustado pela taxa Selic desde a data do pagamento até o encerramento do exercício social corrente.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).