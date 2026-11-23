O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, confirmou que a cobrança será encerrada por meio de Medida Provisória. O governo, porém, pretende manter o programa Remessa Conforme em funcionamento. - (crédito: Marcelo Camargo Agência Brasil )

O Ministério da Fazenda aumentou a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026, de 4,9% para 5,3% - a estimativa supera em 0,80 ponto porcentual o teto da meta de inflação, de 4,5%. A informação consta no Boletim Macrofiscal, publicado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) nesta segunda-feira, 23.

A projeção da SPE para a inflação deste ano supera a mediana do mercado no último boletim Focus, divulgado nesta manhã, que indica que a inflação deve fechar o ano em 5,15%.

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A secretaria destaca que a inflação em doze meses subiu de 4,2% em agosto para 4,6% em outubro, acima do limite superior da meta, puxada pela alimentação no domicílio. "O IPCA de setembro ficou parcialmente acima do projetado na grade anterior, sobretudo em alimentação no domicílio e serviços. As expectativas também se deterioraram", afirma.

A secretaria detalha que, entre as rodadas do Focus de agosto e outubro, a mediana das projeções para o IPCA de 2026 passou de 5,0% para 5,2%, enquanto o câmbio médio projetado subiu de R$ 5,16 para R$ 5,19, e a projeção para a Selic terminal, por sua vez, permaneceu estável em 13,75% ao ano. No mesmo período, diz, a estimativa para o preço médio do Brent avançou de US$ 87,7 para US$ 92,3 por barril, uma alta de 5,2%.

O cálculo também incorpora o fim das subvenções ao diesel e das desonerações de etanol e gasolina, e mantém as hipóteses de prolongamento das tensões no Oriente Médio, de reversão do ciclo pecuário e de um El Niño mais intenso.

A prorrogação por trinta dias das desonerações, posterior ao fechamento da grade, não está incorporada e representa risco baixista, pondera a SPE. A pasta menciona que, em sentido contrário, a bandeira verde adotada em outubro passa a ser mantida até julho de 2027. Somado à Selic em patamar contracionista e à desaceleração da atividade no segundo semestre, isso atenua as pressões inflacionárias, diz.

Para 2027, a SPE elevou a estimativa para o IPCA de 3,8% para 4,5%. Neste caso, a projeção é inferior a do Focus, de alta de 5,12% no período.

De acordo com a pasta, a revisão combina inércia inflacionária, expectativas mais altas, depreciação cambial, aumento do ICMS sobre combustíveis e a mudança de pesos com a nova Pesquisa de Orçamentos, parcialmente atenuados pela desaceleração da atividade, e possíveis efeitos do fim da escala 6x1 e da Reforma Tributária.

Ainda segundo a SPE, a projeção já incorpora um El Niño mais intenso, a reversão do ciclo pecuário e os efeitos do choque nos preços dos fertilizantes sobre a safra de 2027. Em sentido contrário, ajudaram a atenuar a expectativa uma desaceleração da atividade mais acentuada do que a prevista antes e uma Selic terminal mais elevada.

A secretaria manteve projeção de IPCA em 3,0% em 2028 e 2029. As estimativas foram fechadas antes da divulgação do IPCA de outubro. As projeções de Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) para 2026 também foram revisadas para cima. Para 2026, o INPC passou de 5,1% para 5,4%.

O IGP-DI passou de 5,0% para 5,4%. Para 2027, a projeção do INPC passou de 3,9% para 4,4%. A projeção do IGP-DI passou de 4,0% para 5,1%.