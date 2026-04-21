W3 | A AVENIDA DE BRASÍLIA

Mais de 25 mil carros passam pela W3 diariamente

Do lado Sul ao Norte, o fluxo de veículos é intenso. Semáforos espalhados por todo a via diminuem a velocidade do trajeto, mas trazem segurança aos pedestres

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Junio Silva
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Gabriella Braz
21/04/2026 05:30 - Atualizado em 21/04/2026 11:05
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“Brasília, o trânsito do futuro”. Essa era uma das manchetes do caderno de Turismo do Correio Braziliense, em 1969. Desde o início, a cidade tem a fama de ter sido construída especialmente para os automóveis e o tráfego intenso da W3 Sul e Norte justifica essa ideia.

Durante os dias da semana, um mar de carros e ônibus toma as duas avenidas, levando e trazendo pessoas do Distrito Federal e Entorno. Estudantes, trabalhadores e quem simplesmente vai às diversas lojas ou prédios institucionais da W3 mantêm o fluxo do início da manhã até tarde da noite.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), diariamente, uma média de 15 mil veículos transitam pela W3 Sul. Outros 10 mil circulam no lado Norte da avenida. O transporte público do Distrito Federal também passa por lá: a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) aponta que a W3 Sul recebe 122 linhas de ônibus e a W3 Norte, 108.

Giovanna Peregrino, 29 anos, auxiliar de cozinha, dirige pela avenida a caminho do trabalho e afirma que o trânsito pode ficar complicado em alguns dias. “Ultimamente, tem sido ruim por conta das obras. A sinalização está desligada em alguns pontos e o brasiliense dirige como se fosse dono do mundo”, reclama.

Para Marcelo Serejo, a W3 não tem estrutura adequada dada a quantidade de pedestres e pessoas que pegam transporte público na via. “As paradas sempre cheias. As que tem não comportam a quantidade de gente que pega ônibus ali”, diz ele, que pega ônibus no início da W3 Norte. Em período de chuva, fica ainda mais complicado, já que a cobertura é insuficiente. 

Sinais, muitos sinais

O primeiro semáforo na W3 Sul foi inaugurado em 1974, no acesso ao Setor Comercial Sul que fica no início da avenida. Na ocasião, o Correio afirmou que a novidade trouxe “nova ordem” ao trânsito da Capital Federal. 

Mais de 50 anos depois, a W3 Sul e Norte contam com 53 cruzamentos semaforizados, de acordo com o Detran. Os dispositivos incluem fiscalização de avanço de sinal e controle eletrônico de tráfego. Cerca de 29 radares de fiscalização eletrônica também estão instalados nas duas avenidas. 

As medidas de segurança, no entanto, também significam um trajeto mais demorado, impactando a vida de quem transita pelas avenidas. “Especialmente no transporte público, o trajeto da W3 costuma ser muito mais lento do que em outros locais”, afirma a servidora pública Ana Júlia Mendes, 29. “Procuro sempre optar pelas linhas que vão pelo SIG e passam direto no início da W3, para não me atrasar — mesmo fora do horário de pico.”

O estudante Bernardo Braga, 20 anos, reconhece a importância da sinalização devido à circulação nas avenidas. “É justamente pelo fluxo intenso de carros que os semáforos são necessários para os pedestres”, observa. “Seria muito perigoso atravessar as faixas.”

  • De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), diariamente, uma média de 15 mil veículos transitam pela W3 Sul. Outros 10 mil circulam no lado Norte da avenida
    De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), diariamente, uma média de 15 mil veículos transitam pela W3 Sul. Outros 10 mil circulam no lado Norte da avenida Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) calcula que a W3 Sul recebe 122 linhas de ônibus e a W3 Norte, 108
    A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) calcula que a W3 Sul recebe 122 linhas de ônibus e a W3 Norte, 108 Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), diariamente, uma média de 15 mil veículos transitam pela W3 Sul. Outros 10 mil circulam no lado Norte da avenida
    De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), diariamente, uma média de 15 mil veículos transitam pela W3 Sul. Outros 10 mil circulam no lado Norte da avenida Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) calcula que a W3 Sul recebe 122 linhas de ônibus e a W3 Norte, 108
    A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) calcula que a W3 Sul recebe 122 linhas de ônibus e a W3 Norte, 108 Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), diariamente, uma média de 15 mil veículos transitam pela W3 Sul. Outros 10 mil circulam no lado Norte da avenida
    De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), diariamente, uma média de 15 mil veículos transitam pela W3 Sul. Outros 10 mil circulam no lado Norte da avenida Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Obras na pista

As recentes obras de revitalização no lado Sul da avenida trouxeram melhorias na mobilidade. As faixas exclusivas de ônibus tiveram o pavimento asfáltico substituído por pavimento rígido, mais resistente ao tráfego intenso do transporte público.

Já na Asa Norte, nos últimos meses, as quadras 715 e 714 tiveram o cruzamento alterado por um dispositivo viário que visa organizar o fluxo de veículos. Segundo a Secretaria de Obras, a medida orienta que motoristas que desejam acessar a W3 Norte no sentido Brasília Shopping utilizem a faixa mais à esquerda. Já os veículos que pretendem apenas cruzar a via devem permanecer na faixa central; e aqueles que seguem em direção ao Hospital Santa Helena devem se posicionar na faixa mais à direita.

As quadras 716 e 713 também estão recebendo obras de recuperação do pavimento asfáltico nos dois sentidos, com serviços de fresagem e nova capa asfáltica. Na 716, as obras ocasionaram desligamentos temporários dos semáforos, além de uma obstrução para veículos que iam das quadras 300 para as 700, o que causou confusão entre pedestres e motoristas. 

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