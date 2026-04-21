A avenida da fé: W3 é ponto de encontro de diferentes religiões

A W3 também é onde todos os santos se encontram. A diversidade das avenidas nas Asas Sul e Norte não se restringe apenas ao comércio, reunindo diferentes crenças e religiões ao longo dos 12 quilômetros.

O Correio mapeou 16 espaços de fé ao longo das W3: grandes templos, pequenas igrejas que dividem espaço com oficinas e bares, centros espíritas e lojas de artefatos ligados a religiões de matriz africana que se espalham pelas quadras.

Um dos cartões postais do DF, o Santuário Dom Bosco atrai milhares de fiéis e turistas no início da W3 Sul. O imponente templo homenageia São João Bosco, ou Dom Bosco, o sacerdote que sonhou a construção de Brasília muitos anos antes de Juscelino Kubitschek iniciar as obras.

Para o padre João Carlos André, pároco e reitor do Santuário São João Bosco, a construção do templo na W3 nasceu de uma “inspiração divina”, gerando a oportunidade de acolher residentes e pessoas que passeiam por Brasília.

“É recorrente a verbalização de pessoas quanto ao sentimento de acolhida, oração e proximidade com Deus quando entram no Santuário. Pois tudo converge para a contemplação do Transcendente: a beleza estética, a arquitetura e as obras sacras feitas por mãos humanas, mas sob inspiração Divina”, declara.

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A localização e o fácil acesso do Santuário, inaugurado em 1970, fazem com que o espaço se torne um chamariz de fé e de afeto para a população católica. “Em âmbito local, temos uma presença forte de fiéis nas missas aos sábados e domingos, vindos das cidades e paróquias vizinhas”, conta. “O Santuário tem recebido peregrinos, fiéis e devotos de São João Bosco em âmbito nacional e internacional. As pessoas vivem uma realidade de alimentar a sua fé nas chamadas ‘paróquias afetivas’”.









“Vinde a mim os cansados e oprimidos”

Conhecida pela movimentação da vida boêmia, de pessoas em situação de rua e da prostituição à noite, a avenida acaba sendo frequentada por pessoas carentes de conforto e de orientação. Para muitos, os espaços de fé são também um local de socorro. É o que aponta o pastor Marcos Cassiano, da Assembléia de Deus Missão Global, na 705 Norte.

À frente da congregação desde 2013, o pastor observa que os templos religiosos na W3 Sul e Norte são fundamentais para receber os mais diversos estilos de vida que circulam pela região.

“É muito comum, até pela visibilidade da igreja na avenida, que cheguem pessoas em situação de rua ou recém-chegados de outros estados buscando auxílio, querendo ajuda para tirar documentos”, afirma.

Além de ações sociais, com a entrega de cestas básicas a pessoas em vulnerabilidade social, a igreja oferece atendimento psicológico, além de aulas de música e artes marciais gratuitas à comunidade.

Templo espírita



O Centro Espírita Aprendizes do Evangelho (CEAE) chegou à W3 Sul há 41 anos e não quis mais sair da avenida. Seguidores do espiritismo de Allan Kardec, se reúnem ali para palestras, atendimento ao público e ações solidárias.

Apesar da visibilidade por estar voltado para a via movimentada, para o presidente do Centro, Antônio Carlos, o que atrai o público é o bom e velho boca a boca. “Eu sou um exemplo: uma uma amiga me falou (sobre o centro) em 1993, eu comecei a frequentar”, conta.

Cerca de 25 pessoas tomam conta do espaço e de toda a programação, que inclui atendimento ao público nas quartas-feiras e reuniões da chamada Escola de Aprendiz do Evangelho. “Esporadicamente, uma ou duas vezes por mês, saímos para doar alimentos e agasalhos”, relata Carlos. As doações são voltadas para a população em situação de rua que reside na própria W3.

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