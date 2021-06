Seleção Brasileira desembarca em Brasília na véspera da Copa América

MN Maíra Nunes

Neymar, na chegada da Seleção Brasileira ao hotel em Brasília para a estreia da Copa América contra a Venezuela - (crédito: Maíra Nunes/CB/DA Press)

A Seleção Brasileira desembarcou em Brasília por volta das 23h30 deste sábado (12/6), véspera da estreia da Copa América, em que enfrenta a Venezuela. Do aeroporto, a delegação foi direto para o B Hotel, distante 600 metros do estádio Mané Garrincha, palco da abertura da competição, no domingo (13/6), às 18h. O jogo terá transmissão do SBT/Alterosa.



Cerca de 20 torcedores aguardaram a chegada da Seleção Brasileira na porta do hotel. Apesar de ouvirem uma recepção barulhenta, os jogadores comandados por Tite não pararam para falar com ninguém. O máximo que os fãs receberam foram cumprimentos tímidos, de longe.

A equipe brasileira chegou na capital federal após um dia bastante movimentado. No início da tarde, Tite subiu o tom nas críticas aos organizadores da 47ª edição da competição, em coletiva de imprensa, dada ainda em São Paulo. Transferido da Colômbia e da Argentina para o Brasil por causa de questões políticas e sanitárias acontecendo nos anfitriões originais, o torneio será disputado sob protesto pelos donos da casa.

O treinador disse que intercedeu junto ao presidente da CBF, Rogério Caboclo - atualmente afastado do cargo após ser alvo de denúncia de assédio sexual e moral - para que o Brasil não sediasse a Copa América. "Pedimos antes ao presidente da CBF. Eu pedi, os atletas pediram, o Juninho pediu antes de ser definido que ela fosse no Brasil. Nós fomos leais e pedimos antes. Antes de levar ao presidente da República (Jair Bolsonaro), ao país, colocamos essa situação de que não gostaríamos, pelo respeito, por tudo o que estava envolvendo, por um lado sentimental", disse Tite.

O elenco brasileiro ainda treinou no período da tarde, no Centro de Treinamento em São Paulo, e pegou o voo para Brasília apenas às 21h. Apesar de ser o anfitrião e atual campeão da Copa América, a Seleção Brasileira perdeu os holofotes da competição para os vários casos de covid-19 que foram diagnosticados em equipes participantes, com destaque para o surto da doença na delegação venezuelana, adversária do Brasil na estreia.

A Conmebol confirmou 13 pessoas que testaram positivo para o coronavírus na seleção da Venezuela, já a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) comunicou 11 contaminados. Com a retirada por parte da Conmebol do limite de cinco novas convocações para substituir atletas com o coronavírus, o técnico venezuelano José Peseiro convocou, no sábado, mais 15 jogadores para a competição.

"Para o jogo, não teremos sete jogadores que atuaram contra o Uruguai, além das baixas anteriores", disse Peseiro, em coletiva de imprensa. O treinador, que tinha anunciado 28 nomes na lista da Venezuela para a Copa América, lamentou a situação delicada que enfrenta para disputar a competição continental. "Sem tempo para ver jogadores, sem partidas. A pandemia tem transformado tudo", completou.



