Argentina se classifica às quartas com 1 x 0 sobre o Paraguai e segue invicta

PM Pedro Marra

(crédito: Divulgação/Conmbeol)

A seleção argentina garantiu classificação para as quartas de final com 1 x 0 sobre o Paraguai na Copa América de 2021 com a vitória de 1 x 0, na noite desta segunda-feira (21/6), no Estádio Nacional Mané Garrincha. O único gol da partida foi marcado por Papu Gómez, após belo passe cruzado de Di Maria, que colocou o companheiro na cara do gol para marcar de cavadinha por cima do goleiro Antony Silva para garantir os três pontos aos hermanos. Com a vitória, a seleção albiceleste assegurou a liderança isolada do grupo A do torneio, com 7 pontos, enquanto a Albirroja está com 3.

Este foi o 26º jogo do confronto entre os dois times, segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Os argentinos seguem sem perder para os paraguaios no torneio, sendo 20 vitórias a favor e seis empates no duelo. O jogo foi bastante faltoso, principalmente no meio de campo. Foram 23 faltas do Paraguai e 11 da Argentina.

A partida começou agitada. Aos 3 minutos, com um lance de perigo com Di María dando passe para Lionel Messi que não dominou bem a bola para acertar a meta do goleiro Antony Silva. Aos 5, Papu Gómez chutou da entrada da área, mas a bola passou por cima do gol. No minuto 6, após falha dos paraguaios com recuo de bola de cabeça do volante Piris da Motta, Aguero quase marcou para os argentinos, com um chute por cima do travessão.

O gol da Argentina veio aos 9 minutos. Di María deu lindo passe cruzado para Papu Gómez receber na grande área e apenas cavar por cima do goleiro. A Argentina dominava a partida no início de jogo.

Aos 13 minutos, a seleção paraguaia teve chance em cobrança de falta. Após a zaga da argentina afastar de cabeça, o atacante da Albirroja Gabriel Ávalos. Aos 15 minutos, Aguero sofreu falta perto da meia lua da grande área. Ótima chance para Lionel Messi marcar o segundo gol na competição, mas a bola passou perto da trave direita do goleiro Antony Silva.

Nos minutos seguintes, o Paraguai tentou atacar pelos lados, mas a defesa dos hermanos sempre afastava com os pés ou de cabeça. O principal problema do Paraguai é acertar o último passe. A equipe chegou pelos lados na defesa da Argentina, mas sempre esbarrou na defesa da albiceleste, que tirou as bolas de cabeça ou com os pés.

Aos 45 minutos da primeira etapa, o juiz anulou o segundo gol da Argentina por impedimento. Em comunicação com o VAR, o árbitro confirmou o impedimento. Após jogada pela esquerda dos hermanos, a bola foi parar na rede paraguaia com desvio do zagueiro do Atlético-MG, Junior Alonso, mas o árbitro assinalou impedimento dos atacantes argentinos no lance anterior.

Segundo tempo

No segundo tempo, a Argentina começou o jogo com contra-ataques e o Paraguai tentando empatar o jogo com cruzamentos. O Paraguai teve dificuldade de chutar na direção do gol adversário. Aos 13 minutos da segunda etapa, o atacante Sérgio Agüero foi substituído por Joaquín Correa. Com pouca movimentação em campo, ele pouco contribuiu para as jogadas de ataque da seleção argentina. O jogo seguiu truncado, principalmente no meio de campo.

Aos 41 minutos, a Argentina armou bom contra-ataque pelo lado esquerdo e arranjou um escanteio após defesa de Antony Silva. Os times voltaram para o primeiro tempo com marcação forte. As seleções tiveram números parecidos de roubada de bola: 25 a 18 para os argentinos. Mesmo os quatro minutos de acréscimo não movimentaram tanto a partida, que terminou com o placar magro de 1 x 0 para os argentinos.

Messi fez um jogo apagado, mas foi uma noite histórica no Mané Garrincha para La Pulga. Ele se igualou a Javier Mascherano como o jogador que mais vestiu a camisa da seleção argentina, por 147 vezes.

Próximos jogos

A seleção paraguaia permanece em Brasília para enfrentar o Chile, no Mané Garrincha, às 21h da próxima quinta-feira (24/6). A Argentina, já classificada, joga somente na 5ª e última rodada da fase de grupos contra a Bolívia, às 21h da próxima segunda-feira (28/6), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).