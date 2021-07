Final do surfe é antecipada por previsão de tufão no Japão

CB Correio Braziliense

(crédito: Olivier MORIN/ AFP)

A programação de alguns esportes nas Olimpíadas teve que ser alterada após os alertas para a passagem do tufão Nepartak em Tóquio. No surfe, estava prevista a final para quarta-feira (28/7), mas com a tempestade, as quartas de final e semifinais passam a ser nesta segunda-feira (26/7), e a disputa das medalhas e final na terça-feira (27/7). As mudanças acontecem nas categorias feminina e masculina.

Confira a programação da disputa no horário de Brasília

Segunda-feira (26/7)

19h - Quartas de final masculina

21h24 - Quartas de final feminina

23h48 - Semifinal masculina

Terça-feira (27/7)

01h - Semifinal feminina

02h16 - Decisão do bronze masculino

03h01 - Decisão do bronze feminino

03h46 - Final masculina

04h31 - Final feminina

Disputam na categoria feminina, Silvana Lima (Brasil) contra Carissa Moore (Estados Unidos). No masculino, Gabriel Medina (Brasil) disputa uma vaga nas semifinais contra o Michel Bourez (França) e Ítalo Ferreira (Brasil) enfrenta Hiroto Ohhara (Japão) e Miguel Tudela (Peru).

Além do surfe as finais para as duplas masculinas e femininas de remo foram remarcadas para quarta-feira (28/7). O double skiff leve masculino e feminino serão disputadas na sexta-feira (30/7).

Tempestade

Segundo a agência meteorológica, as rajadas podem chegar a 90 km/h. O alerta previu a chegada do tufão à capital japonesa entre domingo (25/7) e terça-feira (27/7).

No leste da China, o tufão In-Fa atingiu a costa no domingo, o que intensificou os danos causados por inundações na semana passada. Anualmente o Japão enfrenta essas tempestades que se iniciam em maio e terminam em outubro.