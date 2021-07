Com bateria impecável, Ítalo vai às semis e Brasil terá ao menos um bronze no surfe

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Divulgação/COI)

O Brasil terá dois representantes nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após Gabriel Medina eliminar o francês Michael Bourez, Ítalo Ferreira foi para o mar da praia de Tsurigasaki, a cerca de 100 quilômetro de Tóquio, e eliminou o japonês Hiroto Ohhara, maior surpresa da competição, por 16.16 a 8.00. Com a classificação de dois representantes brasileiros, o país tem, ao menos, um bronze garantido.

O atual campeão mundial iniciou a bateria de forma espetacular. Logo na primeira onda que encaixou, o brasileiro acertou um belíssimo aéreo. A manobra rendeu a ele uma nota 9.73, a maior da disputa nas Olimpíadas de Tóquio. Na reta final da bateria, Ítalo conectou três ótimas manobras, ganhou mais 6.43 e garantiu a vaga. O somatório do score do brasileiro também foi o mais alto dos Jogos.

Com o mar agitado de Tsurigasaki, o japonês encontrou mais dificuldades de pegar boas ondas. A pontuação final do competidor do país sede dos Jogos Olímpicos foi somada em duas manobras curtas. Muito atrás após a boa sequência de pontuação do brasileiro, Ohhara passou a precisar de duas ondas perfeitas para disputar a semifinal, mas não conseguiu desbancar Ítalo.

Agora, Ítalo Ferreira aguarda o vencedor do duelo entre o peruano Lucca Mesinas e o australiano Owen Wright. Do outro lado do chaveamento por um lugar na final, o brasileiro Gabriel Medina terá pela frente o japonês Kanoa Igarashi. Na primeira bateria, o surfista local também teve vida dura para conseguir a classificação. A semifinal do surfe olímpico está prevista para começar às 23h48.