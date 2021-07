Confira a programação das Olimpíadas de Tóquio para esta quarta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Yuri Cortez / AFP)

Logo mais, às 22h30, as finais da natação agitam o dia nas Olimpíadas de Tóquio. O Brasil tem chance de medalha com Leonardo de Deus nos 200m borboleta.

Outro destaque da programação desta quarta-feira (28/7) é a final "all-around" masculina da ginástica artística. Caio Souza e Diogo Soares se classificaram e representam o Brasil.

As seleções brasileiras masculinas de vôlei - que teve vitória de virada contra a Argentina há dois dias - e a de futebol também se apresentam para as próximas partidas. Com a bola no pé, tem brasiliense em ação: Reiner, na partida contra a Arábia Saudita. Nas quadras, os incansáveis atletas do vôlei encaram o Comitê Olímpico Russo.

Confira, a seguir, os destaques do dia e as participações de brasileiros.

Melhor do Dia

Natação (finais) - terça-feira, às 22h30

Judô - terça-feira, às 23h

Ciclismo de estrada (finais) - terça-feira, às 23h30

EUA x Irã (basquete masculino) - quarta-feira, à 1h40

Ginástica artística (final ‘all-around’ masculina) - quarta-feira, às 7h15

Brasil x Comitê Olímpico Russo (vôlei masculino) - quarta-feira, às 9h45

Brasil em Disputa

Ana Patrícia/Rebecca x Graudina/Kravcenoka (vôlei de praia) - terça-feira, às 23h

Rafael Macedo x Islam Bozbayev (judô) - terça-feira, às 23h

Maria Portela x Nigara Shaheen (judô) - evento a partir de terça-feira, às 23h

Gabriel Borges/Marco Grael (vela) - quarta-feira, à 0h05

Jorge Zarif (vela) - quarta-feira, à 0h05

Patrícia Freitas (vela) - quarta-feira, à 0h15

Ana Sátila (canoagem slalom) - quarta-feira, à 0h50 e às 3h

Marcus D’Almeida x Patrick Houston (tiro com arco) - quarta-feira, à 1h24

Pepê Gonçalves (canoagem slalom) - quarta-feira, à 1h50 e às 4h

Keno Machado x Daxiang Chen (boxe) - quarta-feira, às 2h12

Kahena Kunze/Martine Grael (vela) - quarta-feira, às 2h50

Arábia Saudita x Brasil (futebol masculino) - quarta-feira, às 5h

Larissa Oliveira (natação) - quarta-feira, às 7h09

Caio Souza e Diogo Soares (final da ginástica artística) - quarta-feira, às 7h15

Brasil x Espanha (handebol masculino) - quarta-feira, às 7h30

Vinicius Lanza (natação) - quarta-feira, às 7h54

Caio Pumputis (natação) - quarta-feira, às 8h07

Revezamento 4x200m livre feminino (natação) - quarta-feira, às 8h21

Brasil x Comitê Olímpico Russo (vôlei masculino) - quarta-feira, às 9h45

Brasilienses em ação