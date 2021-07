"Fez um Baile de Favela em Tóquio", autor de funk fibra com Rebeca Andrade

TM Thays Martins

(crédito: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Depois da apresentação da ginasta brasileira Rebeca Andrade com a música Baile de favela neste domingo (25/7) nas Olimpíadas de Tóquio, o autor do funk MC João usou as redes sociais para parabenizar a alleta. "Você vem ostentando superação e hoje fez um baile de favela em Tóquio. Para mim você já é uma vencedora", vibrou.

Rebeca Andrade brilhou na primeira fase da ginástica artística e se classificou para três finais: solo, salto e individual geral. Na última, ela só ficou atrás da atual campeã Simone Biles. A final do individual geral será na quinta-feira, às 7h50 (de Brasília). A decisão do salto será no próximo domingo, e a do solo em 2 de agosto.

Assim como MC João, Rebeca Andrade, de 22 anos, também cresceu em comunidade de São Paulo. Enquanto o funkeiro é de Jova Rural, Zona Norte da capital paulista, a ginasta é de Vila Fátima, em Guarulhos.

Baile de favela, lançada em 2015, foi um marco para o funk paulista. Só o da música YouTube conta com mais de 230 milhões de visualizações.