Boxe: Japonesa vence a luta e Graziele Jesus deixa as olimpíadas

(crédito: Luis ROBAYO / POOL / AFP)

A pugilista brasileira Graziele Jesus perdeu na estreia dela nas Olimpíadas de Tóquio pela competição na categoria peso pena (até 51kg) . A adversária era a japonesa Tsukimi Namiki, que dominou a luta toda. A decisão dos juízes foi unânime, com placares de triplo 30 a 27 e duplo 29 a 28.

Tsukimi Namiki cercou Graziele e, de modo agressivo, dominou a brasileira, que pareceu surpreendida com a estratégia da rival. Apenas no segundo assalto, a brasileira conseguiu esboçar uma reação e três dos cinco juízes deram a vitória no round para ela. Mas o terceiro assalto repetiu o primeiro, com Graziele mostrando-se dominada pela japonesa.

