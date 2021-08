"Emocionado": internautas comparam comemoração de Fratus a meme

AO Amanda Oliveira

O brasileiro Bruno Fratus conquistou a medalha de bronze com o tempo de 21.57s, nos 50 metros livre da natação, neste sábado (31/7). A emoção por ter alcançado o terceiro lugar na competição deu lugar a uma comemoração excêntrica.

Antes de receber a medalha por sua colocação, o atleta entregou flores e deu um beijo apaixonado em sua esposa e treinadora, Michelle Lenhardt, que, lhe fez uma recomendação séria. "Estava nervoso há uma semana. E, ela me disse: 'Vá ser feliz'. Foi o que eu fiz agora".

A celebração do nadador que agora é considerado o terceiro mais rápido do mundo gerou reações na internet. Diversos perfis notaram uma semelhança entre a atitude dele e um meme criado pelo artista russo 3Palec.

Fratus é a personificação do meme do emocionado do pódio

Nas imagens publicadas em fevereiro de 2020 com a legenda “Nunca desista”, um esportista recebe uma medalha, beija uma mulher e festeja a conquista no terceiro lugar do pódio com um banho de champagne.



Em uma entrevista cheia de emoção, Fratus contou sobre sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. "Estava entalado desde 2011, meu primeiro mundial, depois 2012. Aquela Olimpíada do quase. Depois do Rio, principalmente. Foi um grito de finalmente. Finalmente medalhista olímpico. Realizei meu sonho de 11 anos. Não teria sido sem o suporte, amor e amizade de torcida de todo mundo que está até agora do meu lado", disse.

O americano Caeleb Dressel levou a disputa com 21.0s., ultrapassando o recorde que pertencia ao brasileiro César Cielo (21.30) enquanto o segundo lugar ficou com o nadador francês Florent Manaudou, que terminou a prova em 21.55s.