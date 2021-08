Brasil fica em terceiro na canoagem das Olimpíadas de Tóquio

VO Victória Olímpio

(crédito: Sport TV/Reprodução)

Representando o Brasil, a dupla Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficou em terceiro lugar na canoagem velocidade, categoria C2 1000m, indo para as quartas de final da prova, que será disputada na madrugada desta segunda-feira (2/8).

A dupla encerrou a prova com o tempo de 3m48s378, ficando atrás da China e Cuba, que avançaram direto para as semifinais. Liu Hao e Zheng Pengfei, da China, ganharam a prova com tempo de 3m37s783. Já Madrigal Torres e Jorge Henriquez, de Cuba, fizeram 3m39s028.