Após desistir de outras finais em Tóquio, Simone Biles competirá por medalha na trave

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Martin Bureau/AFP)

Depois de desistir de participar de algumas finais da competição de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio por causa da saúde mental, a medalhista olímpica Simone Biles decidiu participar da final no aparelho da trave, que acontece nesta terça-feira (3/8). Será a única final disputada pela norte-americana em Tóquio.

A decisão foi comunicada pela Federação de Ginástica Artística dos Estados Unidos nesta segunda (2). “Estamos muito animados em confirmar que vocês verão dois atletas americanos na trave final amanhã - Suni Lee e Simone Biles”, publicou a federação.

Após se apresentar no salto pela final feminina por equipe, Biles desistiu de se apresentar no restante dos aparelhos. Mesmo assim, ganhou a medalha de prata na prova já que a equipe dos Estados Unidos subiu ao segundo lugar mais alto do pódio.

No entanto, durante o restante da competição, a ginasta comunicou a desistência de participação em outras finais, como a do individual geral, prova em que a brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata. Biles também desistiu das finais do salto e das barras assimétricas.

Em sua única final disputada pela em Tóquio, Biles encontrará pelo caminho a brasileira Flávia Saraiva, que disputará uma medalha no aparelho. A final na trave da ginástica artística acontece nesta terça (3), às 5h40 (horário de Brasília).