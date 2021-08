Caio Souza tem queda na final do salto e Brasil encerra dia na ginástica sem medalhas

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Loic Venance/AFP)

O ginasta brasileiro Caio Souza encerrou a primeira participação nos Jogos Olímpicos da carreira sem medalhas após participar de duas finais na ginástica artística. Na manhã desta desta segunda-feira (2/8), Caio participou da final do salto, mas caiu no segundo salto e ficou fora do pódio da competição.

Caio foi o segundo atleta a saltar e chegou a fazer um bom primeiro salto e receber a nota de 14.466, mas ao realizar a segunda acrobacia pulou errado e acabou caindo sentado, o que abaixou a média das notas. Com 12.900 do segundo alto, Caio terminou a competição com a pontuação de 13.683.



Na última semana, Caio disputou a final individual geral masculina da ginástica, prova mais completa da modalidade, e ficou em 17º lugar entre os 24 atletas que chegaram à decisão.

Mais cedo, Arthur Zanetti também sofreu uma queda ao disputar a final nas argolas e ficou de fora do pódio. O medalhista olímpico perdeu o equilíbrio após tentar um triplo mortal grupado na aterrissagem, caiu e recebeu 14.133 de nota.



Com isso, a equipe brasileira masculina de ginástica deixa Tóquio sem nenhuma medalha olímpica, apesar de terem participado de quatro finais. No feminino, Rebeca Andrade conquistou duas medalhas e a ginasta Flávia Saraiva ainda irá competir na final da trave nesta terça-feira (3). Disputa por medalhas ocorre no Centro de Ginástica de Ariake, às 5h40 (horário de Brasília).