Brasil pode ganhar até oito medalhas nesta madrugada; confira programação dos Jogos

A projeção, há de se deixar bem claro, é extremamente otimista. Provavelmente não se realizará. Mas a verdade é esta: o Brasil pode garantir até oito medalhas olímpicas entre a noite desta segunda-feira (2/8) e manhã de terça (3/8) nos Jogos de Tóquio (canoagem, duas no atletismo, futebol masculino, duas no boxe, vela e ginástica artística).

Melhor do Dia

Atletismo (finais), hoje, 21h



Terça-feira (3/8)

Basquete marculino: Espanha x EUA (quartas de final), amanhã, 1h40

Ginástica artística (finais), amanhã, 5h

Futebol masculino: México x Brasil, amanhã, 5h

Brasil em Disputa

Canoagem de velocidade: Isaquias Queiroz/Jacky Godmann (final), hoje, 23h53



Terça-feira (3/8)

Atletismo: Alison dos Santos (final dos 400m com barreiras), 0h20

Vela: Gabriela Nicolino/Samuel Albrecht (regata da medalha), 3h33

Futebol masculino: México x Brasil, 5h

Ginástica artística: Flavia Saraiva (final da trave), 5h50

Boxe: Beatriz Ferreira x Raykhona Kodirova (quartas de final), 5h

Andy Cruz x Wanderson de Oliveira (quartas de final), 6h18

Abner Teixeira x Julio la Cruz (semifinal), 6h50

Thiago Braz (final do salto com vara), 7h20

Vôlei de praia: Ana Patrícia/Rebecca x Verge-Depre/Heidrich (quartas de final), em data e horário indefinidos

Vôlei masculino: Brasil x Japão (quartas de final), em data e horário indefinidos