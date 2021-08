Flávia Saraiva se desequilibra, quase cai e fica sem medalha na final da trave

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Ricardo Bufolin/CBG)

Marcada pela presença de Simone Biles, a final da trave da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizada nesta terça-feira (3/8), terminou sem uma medalha para o Brasil. Com a presença de Flávia Saraiva, o Brasil terminou em 7º lugar. O ouro e a prata ficaram com a China, que fez mais uma dobradinha em um pódio da ginástica, e o bronze com Simone Biles.

Flávia Saraiva chegou para a final com uma entorse de tornozelo que sofreu durante apresentação do solo durante a fase classificatória da competição, mas conseguiu se recuperar e competir a final da trave.

A brasileira de 21 anos se desequilibrou logo após a primeira acrobacia feita no aparelho e precisou se equilibrar com as mãos na trave. Depois disso, fez uma boa série, sem muitos erros, mas a nota foi prejudicada pelo desequilíbrio inicial. Com 13.133, ficou em sétimo lugar na segunda final olímpica disputada no aparelho.

Antes de Flávia, Simone Biles subiu no aparelho e fez uma apresentação sólida e segura após enfrentar problemas com a saúde mental que a fez desistir de todas as outras finais para a qual estava classificada. Sem quedas, Biles foi ovacionada pelas equipe americana e e outras, que estavam presentes na arquibancada. A americana de 24 anos recebeu a nota de 14.000 e garantiu o bronze.

Flávia encerrou a participação da equipe brasileira de ginástica artística em Tóquio. O Brasil deixa os Jogos Olímpicos com duas medalhas, conquistadas por Rebeca Andrade. Nesta edição das Olimpíadas, somente a equipe brasileira feminina conquistou medalhas na ginástica. O fato é inédito já que as mulheres brasileiras nunca haviam conquistado uma medalha olímpica na modalidade.