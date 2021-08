Atleta australiano de skate park viraliza após derrubar cinegrafista

Td Talita de Souza

(crédito: Twitter/Reprodução)

O australiano Kieran Wooley estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na noite desta quarta-feira (4/8), de uma forma inusitada. A primeira volta do atleta de skate park na abertura da competição masculina estava impecável, com manobras bem definidas, mas o fim foi inesperado, inclusive para quem filmava as manobras de Kieran de perto. Ao realizar o último "salto" com o skate, ele atingiu um cinegrafista e o derrubou. O acidente viralizou nas redes sociais. Veja o momento:

Impressionantemente, Kieran permaneceu sob o skate, o que demonstrou um grande controle, motivo pelo qual deve ter garantido a nota mais alta da rodada: 82,69 pontos. O cinegrafista também saiu ileso: logo após o impacto, continuou a filmar o skatista, mesmo ainda no chão, e riu da situação.

Momento em que o cinegrafista faz um gesto para mostrar que estava bem (foto: Twitter/Reprodução)

O incidente não passou despercebido pelos brasileiros. Kiera e o cinegrafista viralizaram nas redes sociais logo após a ‘trombada’.

Os usuários também ironizaram a nota alta do australiano, mesmo após o acidente. “O maluco derrubou o câmera e tirou 82! O próximo tem que matar o cameraman”, debochou um perfil.

A nota da rodada foi, inclusive, mais alta do que Luizinho, atleta brasileiro. “Mano, não é possível que o cara que derrubou a câmera tirou mais, Luizinho, derruba aí também”, escreve outra usuária.

Imagem da câmera do cinegrafista, logo após ser derrubado pelo atleta australiano (foto: Twitter/Reprodução)