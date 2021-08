Meia Eriksen grava vídeo para apoiar menina que passará por cirurgia

AB Agência Brasil

O meia dinamarquês Christian Eriksen gravou um vídeo comovente para tranquilizar uma menina de nove anos que será submetida à mesma operação que ele passou após ter desmaiado enquanto jogava a Eurocopa pela seleção de seu país.

O jogador do Inter de Milão sofreu uma parada cardíaca durante a partida de abertura do torneio, na disputa entre Dinamarca e Finlândia, e recebeu tratamento emergencial dentro de campo.

Posteriormente, ele teve um dispositivo cardioversor desfibrilador implantável (CDI) implantado, um tipo de marca-passo que pode prevenir paradas cardíacas fatais ao disparar um choque para retomar o ritmo cardíaco regular.

Eriksen, de 29 anos, recebeu uma carta de Evie antes de ela ser submetida a instalação de um CDI, no hospital Great Ormond Street em Londres, e sua resposta foi compartilhada por sua mãe Nicci Martin no Facebook após uma campanha na plataforma para alcançar Eriksen, após saber de sua operação.

"Obrigado pela adorável carta, acabei de lê-la esta noite", disse Eriksen em vídeo. "Espero que você esteja se sentindo confortável e confiante para entrar na operação. Nunca é divertido estar no hospital, mas tenho certeza de que os médicos sabem o que estão fazendo e vão te ajudar e te dizer o que sabem e pensam." "Tenho certeza de que você vai voltar à vida normal muito rapidamente depois, eu sei porque eu voltei. Tenho certeza de que será o mesmo com você."

Martin disse no Facebook que sua filha, que "tem uma enorme fobia de agulhas, cânulas e sangue", é fã do Tottenham Hotspur, antigo clube de Eriksen, e também é uma grande jogadora de futebol. Ela disse que ainda não há data para a operação após um adiamento.

Eriksen voltou ao campo de treinamento do Inter na semana passada pela primeira vez desde seu colapso, com um comunicado do clube afirmando que ele está "em excelente forma física e mental".

Sua carreira como jogador permanece incerta, já que ele não poderá jogar na Itália a menos que o desfibrilador seja removido.