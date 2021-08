Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski ficam com vice-campeonato em Cincinnati

RM Rafaela Martins

Stefani e Dabrowski disputaram a segunda final consecutiva, mas foram derrotadas. Agressivas, as campeãs de Cincinnati Stosur/Zhang levaram a melhor por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/2. A série de três finais consecutivas nos torneios preparatórios para o US Open terminou.



A final deste sábado (21/8) foi a 11ª de sua carreira profissional e a sexta na temporada. Além das três seguidas com a canadense - San José, Montreal e Cincinnati - ela foi vice no WTA 1000 de Miami e nos WTA 500 de Abu Dhabi e Adelaide com Hayley Carter só em 2021.

Mesmo com o vice-campeonato, Luisa Stefani atinge o melhor ranking de sua carreira e alcança a 17ª posição nas duplas. A paulista de 24 anos, segue com três títulos de nível WTA - Tashkent (2019) e Lexington (2020), Montreal (2021).

A dupla volta às quadras no próximo dia 30 de agosto, para disputar o US Open (aberto dos Estados Unidos), último Grand Slam do ano.

Partida

O início de partida foi equilibrado. Stefani/Dabrowski quebraram o saque da Stosur no início, e na sequência a brasileira confirmou o serviço, salvando um break-point com ace para abrir 2/0 no placar. Porém as adversárias reagiram e venceram três games seguidos. Com devoluções agressivas de Zhang, a dupla ganhou confiança.

Perdendo por 3/2, Stefani precisou escapar de três chances de quebra no game seguinte para seguir viva na partida. A brasileira sacou bem e empatou o jogo em 5 a 5. Mas Dabrowski cometeu duas duplas faltas, no último game. Isso possibilitou que a dupla adversária fechasse o primeiro set em 7/5.

O segundo set começou com uma troca de quebras, sobre os serviços de Stefani e Stosur. A australiana e a chinesa conseguiram uma nova quebra e abriram 5/2. Stefani e Dabrowski salvaram um match-point no saque, mas não evitaram a derrota. Com o segundo match-point na mão, a dupla adversária não desperdiçou.