Filha de Pelé posta foto com o pai e acalma fãs: "Ele se recupera bem"

RN Ronayre Nunes

Kely em foto com Pelé - (crédito: Reprodução/Instagram/@iamkelynascimento)

Após a informação de que o Rei Pelé, 80 anos, teve de ser levado a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (17/9), a filha do jogador, Kely Nascimento, foi a público acalmar os fãs. Segundo ela, Pelé "se recupera bem e dentro do quadro normal".



Depois de uma cirurgia para a retirada de um tumor no último 4 de setembro, Pelé já havia retornado para o quarto 10 dias depois. Porém, nesta quinta sofreu com um quadro de “refluxo gastroesofágico” e teve de ser realocado à UTI.

Ainda segundo Kely, Pelé deu “um passinho para trás” ontem e “dois para frente” hoje.

O hospital Albert Einstein, em São Paulo (onde Pelé está internado), também divulgou uma nota nesta sexta atualizando o estado de saúde do Rei: "Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós-operatório abdominal".