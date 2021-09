Pelé tem piora no estado de saúde e volta à UTI em hospital de São Paulo

S Superesprotes

(crédito: Pelé passou recentemente por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon (Foto: Divulgação/SMSES))

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, apresentou uma piora no quadro de saúde e precisou retornar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação é do programa Balanço Geral, da TV Record.]

Aos 80 anos - completará 81 em 23 de outubro -, o Rei do Futebol está internado desde 31 de agosto, quando precisou ser submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. O procedimento foi realizado em 4 de setembro.

Pelé chegou a receber alta da UTI na última terça-feira, 14, e deu sequência à recuperação no quarto. Na ocasião, ele utilizou as redes sociais para agradecer às manifestações de carinho e apoio dos fãs.

“Meus amigos, esse é um recado para cada um de vocês. Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui”

“Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias. Amor, amor e amor! Eu já saí da UTI e estou no meu quarto. Continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve!”.

Porém, conforme a TV Record, o quadro clínico do Rei novamente inspira maiores cuidados. Oficialmente, o hospital Albert Einstein não se pronunciou.

Pelé é o maior artilheiro da história do futebol, com 1.281 gols, contando jogos oficiais e amistosos. Grande ídolo do Santos Futebol Clube, ele conquistou três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira: 1958, 1962 e 1970.