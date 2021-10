Palmeiras reforça time para partida contra Internacional

CB Correio Braziliense

(crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

Weverton e Piquerez se reapresentaram ao Palmeiras após de defenderem Brasil e Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Ambos estão à disposição do treinador para o duelo contra o Internacional, às 16h, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Gustavo Gómez também está de volta após representar o Paraguai, mas fez atividades regenerativas de casa. O zagueiro teve uma logística mais complexa para viajar ao Brasil e foi autorizado pelo Núcleo de Saúde e Performance a se apresentar na Academia de Futebol apenas na noite de ontem.

Pelo Colorado, Diego Aguirre tem a ausência de Rodrigo Lindoso, com um desconforto muscular na coxa esquerda. O substituto ainda não está confirmado, mas a tendência é de que Johnny entre no time, formando dupla com Rodrigo Dourado.

No setor ofensivo, as notícias são melhores para o treinador. Patrick está recuperado de dores na coxa esquerda e vai para o jogo. Edenilson, de volta da seleção brasileira, também participou do treino deste sábado e tem retorno garantido ao time titular.

Líder entra em campo com o time quase completo

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG divulgou a lista dos relacionados para o jogo diante do Atlético-GO, hoje, às 18h15, no Estádio Antônio Accioly. Com retorno de jogadores que foram convocados para as últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o técnico Cuca conta com reforços importantes para o duelo válido pela 27ª rodada da competição.

Após servirem a Seleção Brasileira e paraguaia, respectivamente, Guilherme Arana e Júnior Alonso voltam a ser relacionados pelo Galo. Os dois atletas ficaram de fora dos últimos três compromissos da equipe Alvinegra no campeonato nacional: Chapecoense, Ceará e Santos. Sem o lateral-esquerdo e o zagueiro, a equipe de Cuca manteve a vantagem na ponta e não foi derrotado nenhuma vez. Outro jogador que retorna à lista de relacionados é o atacante Hulk, vindo de um edema no músculo posterior da coxa direita.

Cuca não vai contar com Savarino e Mariano, que tiveram lesões constatadas na última semana, Diego Costa e Vargas, que seguem fazendo trabalho de fortalecimento muscular.

Flamengo contabiliza desfalques contra o Cuiabá

O Flamengo entra em campo às 20h30 de hoje contra Cuiabá. Ontem, se juntaram ao grupo o meia Éverton Ribeiro e o atacante Gabigol, que estavam com a Seleção Brasileira. Vale lembrar que o meia Arrascaeta, que vinha trabalhando com a seleção do Uruguai, está lesionado e fora do duelo com o Cuiabá. Além dele, o zagueiro David Luiz e o atacante Bruno Henrique seguem no departamento médico.

Entretanto, o lateral Isla continua fora. O voo do lateral-direito chileno foi cancelado. Sendo assim, foi retirado da lista de relacionados. Outro desfalque será Rodrigo Caio. O zagueiro segue programação de controle de cargas, estabelecido pelo departamento médico.

Renato Gaúcho vai ter outros reforços para este compromisso. O zagueiro Gustavo Henrique e o meia Diego Ribas, que estavam lesionados, voltaram a treinar com o plantel e ficam à disposição da comissão técnica. Além disso o atacante Vitinho, que cumpriu suspensão na vitória de 3 x 1 sobre o Juventude, está disponível para encarar os cuiabanos.