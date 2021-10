Sexualidade de jogadores vira discussão nas redes sociais

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

Dois casos envolvendo atletas brasileiros do voleibol movimentaram as redes sociais nos últimos dias.

Em um deles, a cena de beijo entre dois homens em uma revista em quadrinhos foi o estopim. Os atletas da Seleção Brasileira de vôlei Mauricio Souza e Douglas Souza trocaram indiretas nas redes sociais sobre uma página da revista em quadrinhos do Super-Homem e um gesto de afeto homossexual.

Mauricio postou no Instagram uma reclamação sobre o novo Superman, filho de Clark Kent, das HQs da DC Comics, Joe Kent, que é bissexual. Em comentário, ele escreveu: "Ah, é só um desenho, não é nada demais'. Vai nessa que vai ver onde vamos parar".

Douglas Souza, assumidamente homossexual e personagem ativo nas redes sociais, criticou o ex-colega de Seleção Brasileira de forma indireta. Sem citar nomes, ele comentou que era "engraçado que não 'virei heterossexual' vendo os super-heróis homens beijando mulheres… Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade para a sua heterossexualidade frágil". Outros atletas, como o ginasta Artur Nory, elogiaram a fala do ponteiro.

Em outro caso, a oposta brasiliense Tandara voltou a se posicionar contra a presença de mulheres transexuais no vôlei feminino. A campeã olímpica reforçou a crítica feita em 2018 de não achar justa a participação de mulheres trans no esporte, apesar de ressaltar que respeita a decisão da Confederação Brasileira de Vôlei de liberar tal participação. A jogadora também destacou o respeito por Tifanny, primeira e única mulher trans no vôlei profissional brasileiro.

A jogadora Tiffany decidiu se manifestar e disse que falou com a colega de time após o ocorrido. “Eu sou uma pessoa muito evoluída de coração. Eu acho que estou aqui hoje, pois eu tenho esse coração imenso e eu sei entender as pessoas. Eu acho que ela errou nas palavras, mas as pessoas pegaram somente essa parte. Não pegaram a parte que ela fez de tudo para que eu fosse contratada, não pegaram a parte que ela ligou para mim”, disse.