Mundial de Boxe: Keno Marley vence semi e lutará por ouro nesta sexta

O baiano Keno Marley, de 21 anos, vai lutar pelo ouro amanhã (5), no Mundial de Boxe, em Belgardo (Sérvia), na categoria até 86 quilos. Já com o bronze garantido o brasileiro derrotou na manhã desta quinta (4) o belga Victor Schelstraete, na semifiinal, por decisão unânime (5 a 0). O triunfo assegurou Marley na decisão do título contra o cubano Loren Alfonso Dominguez, atleta radicado no Azerbaijão. Domingos superou na outra semi o compatriota Ruiz Cordoba por 3 a 2. A fina Marley x Dominguez está programada para ocorrer na tarde desta sexta (5).

O peso-pesado é o único dos dez atletas da delegação nacional que chegou mais longe na competição. Já na estreia, o baiano já havia brilhado ao desbancar o cazaque Bek Nurmaganbet, campeão asiático de 2019. Na sequência, Marley foi somando vitórias unânimes, por 5 a 0: ganhou do coreano Hyeongkyu Kim nas oitavas, e nas quartas do polonês Sebastian Viktozakdo. Ao avançar à semi, o brasileiro já havia assegurado a medalha de bronze, já que a competição não prevê disputa de terceiro lugar.

Marley era uma das apostas do país na Olimpíada de Tóquio (Japão), mas deu adeus precoce à disputa nas quartas de final, após uma luta equilibrada contra o britânico Benjamin Whittaker, que venceu por 3 a 2.