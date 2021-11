Vídeo com menino que ganha de presente ver o Atlético no Mineirão viraliza

JP Juliano Paiva - Estado de Minas

(crédito: reprodução )

Um vídeo que mostra um menino que ganhou de presente a ida ao Mineirão para ver o Atlético contra o América viralizou nas redes sociais. A criança é Davi Mendes Santana, de 11 anos, que fez muitos atleticanos se identificarem. Postado em mídias digitais como o Facebook e o Instagram, o vídeo tem sido compartilhado também no WhatsApp com o selo "Encaminhado com frequência".

As imagens mostram o menino abrindo um embrulho de presente. Dentro está uma caixinha envolta com uma fita. Ansiosa, a criança tenta rasgar a caixa para ver logo o que tem dentro, mas é impedida por uma mulher. Ela tira a fita preta e ajuda Davi. Neste momento é possível ouvir uma voz: "É um bilhete, um bilhete". O garoto responde: "Eu não estou nem me aguentando".

O menino agradece e começa a ler o texto: "Davi, sabe onde você vai estar neste domingo, 7 do 11, às quatro horas?". A criança vira a folha e continua: "No Mineirão, assistindo Galo e América!" Neste momento, Davi dá um pulo para trás e coloca a mão na boca com bilhete e tudo. "É sério?", questiona. "É sério!", alguém responde.

Bastante emocionado, Davi pede confirmação e desaba, não conseguindo segurar o choro. A mãe responde: "Nós vamos ver o Galão, lá no Mineirão!". Parecendo ainda não acreditar, Davi fica entre abraçar a mãe e olhar o bilhete pelo qual ficou sabendo que seu sonho será realizado.

O vídeo emocionou atleticanos de todas as idades. "Coisa linda de ver! Atleticano nasce! Tomara que ele aproveite muito o presente", postou isaackarlo nos comentários do blogcamisadoze , um dos perfis que postou o vídeo. "Foi normal se arrepiar e chorar junto com ele vendo esse vídeo?", pergunta weslley_rosa92.

Um outro torcedor, gpspacheco , escreveu: "@atletico não é somente futebol @hulkparaiba @diego.costa @rubensmenin", marcando os perfis do clube, dos atacantes Hulk e Diego Costa e do empresário Rubens Menin, mecenas do Galo.

Já marcos.souza8 faz um alerta citando o futuro estádio do Atlético, a Arena MRV: "Quantos não conhecem o Mineirão e dificilmente poderão ir a arena ?? O futebol não pode ter ingressos caros e abusivos!!".

Atlético e América se enfrentam neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem ótimo momento sendo as melhores do returno. A expectativa é que Davi e o restante da torcida bata o próprio recorde. Contra o Grêmio, 56.624 torcedores foram ao Gigante da Pampulha ver o Galo e estabelecer o maior público no país em 2021.